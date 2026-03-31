Phập phồng nỗi lo cây thông ven Quốc lộ 19 ngã đổ

(GLO)- Nhiều cây thông ven Quốc lộ 19, đoạn qua xã Hra, có dấu hiệu nghiêng, khô chết, tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ ra đường gây mất an toàn. Người dân mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, xử lý để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua.

Anh Võ Thanh Sơn (phường Pleiku) cho biết: “Tôi thường xuyên lái xe qua tuyến QL 19. Nhiều cây thông trên địa bàn xã Hra nghiêng ra lòng đường, có cây khô lá, mục gốc, có thể đổ ngã bất cứ lúc nào nên mỗi lần đi qua, tôi đều thấy bất an”.

Các đơn vị chủ rừng tiến hành kiểm tra, rà soát những cây thông có nguy cơ ngã đổ dọc Quốc lộ 19, đoạn qua địa bàn xã Hra. Ảnh: M.P

Cũng theo anh Sơn, trong cơn bão số 13 vào tháng 11-2025, nhiều cây thông đã gãy đổ, chắn ngang QL 19 tại khu vực trạm thu phí thuộc Công ty TNHH BOT 36.71 (xã Hra). Gần đây, tình trạng cây ngã đổ mỗi khi mưa gió vẫn tiếp diễn, khiến anh càng thêm lo ngại.

“Mong cơ quan chức năng sớm kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của khu rừng thông sát QL 19 để có biện pháp cắt tỉa hoặc xử lý những cây có nguy cơ ngã đổ nhằm đảm bảo ATGT, tránh tai nạn đáng tiếc xảy ra” - anh Sơn kiến nghị.

Trước thực trạng này, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra đã chủ động rà soát, xử lý các cây thông không đảm bảo an toàn. Ông Nguyễn Văn Chín - Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra - cho biết: Mới đây, đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ nhận khoán tiến hành cưa hạ một số cây thông khô mục, đường kính khoảng 20 - 25 cm, có nguy cơ đổ vào đường dây điện và ngã đổ ra QL 19. Hiện đơn vị đang tiếp tục tiến hành kiểm tra các cây bị khiếm khuyết như mục gốc, rỗng ruột hoặc khô chết để kịp thời xử lý nhằm đảm bảo ATGT trên tuyến.

Tương tự, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang cũng đang khảo sát, thống kê các cây thông có nguy cơ ngã đổ dọc tuyến QL 19 thuộc lâm phần quản lý. Ông Nguyễn Văn Hùng-Giám đốc Ban Quản lý-cho hay, sau khi hoàn tất thống kê, đơn vị sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền để xây dựng phương án xử lý kịp thời, hạn chế rủi ro trong mùa mưa bão sắp tới.

Theo UBND xã Hra, từ cuối năm 2025 đến nay, trên tuyến QL 19 đoạn qua địa bàn xã đã ghi nhận 3 vị trí rừng thông xuất hiện cây chết, gãy đổ do ảnh hưởng thiên tai, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT. Các khu vực này thuộc quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra, Ban Quản lý rừng phòng hộ Mang Yang và Trại giam Gia Trung (Bộ Công an).

Trong các đợt bão năm 2025, gần 10 cây thông đã bị bật gốc, nghiêng ra mặt đường và được lực lượng chức năng xử lý kịp thời. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cây lớn nằm 2 bên tuyến QL 19 có dấu hiệu khô chết, tiềm ẩn nguy cơ ngã đổ, nhất là khi mưa gió lớn.

Một cây thông lớn bị bão số 13 quật ngã trước trạm thu phí thuộc Công ty TNHH BOT 36.71 (xã Hra). Ảnh: M.P

Ông Võ Minh Quang - Chủ tịch UBND xã Hra - thông tin: UBND xã đã có văn bản đề nghị các chủ rừng khẩn trương kiểm tra, xử lý các cây thông chết trong phạm vi quản lý. “Sau khi có số liệu thống kê của các đơn vị chủ rừng, địa phương sẽ phối hợp để xử lý dứt điểm các cây thông ven QL 19 có nguy cơ ngã đổ nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua” - ông Quang nhấn mạnh.

Trước đó, Văn phòng Ban ATGT tỉnh cũng đã phối hợp kiểm tra thực tế, kiến nghị UBND xã Hra, Công ty TNHH BOT 36.71 cùng các chủ rừng chủ động cưa hạ các cây thông chết ven QL 19. Đây là giải pháp cấp thiết nhằm phòng ngừa nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông trên tuyến giao thông huyết mạch này.