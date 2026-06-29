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Cất nóc phân khu LK1 Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn

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T.SỸ
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(GLO)- Chiều 28-6, Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia tổ chức lễ cất nóc phân khu LK1 Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).

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Chủ đầu tư và các đối tác thực hiện nghi lễ cất nóc phân khu LK1. Ảnh: Tiến Sỹ

Bà Nguyễn Thị Thanh - Giám đốc tài chính Công ty CP Đầu tư Phát triển hạ tầng Phú Gia - cho hay: Sau 7 tháng thi công, phân khu LK1 với 23 căn nhà phố liền kề cao 4 tầng được cất nóc và sẽ bàn giao cho đối tác, khách hàng trong quý III/2026, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Công ty với các nhà đầu tư.

Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn có diện tích 6,3 ha, được chia thành 3 phân khu, thiết kế xây dựng 283 căn nhà phố liền kề 4 tầng cao cấp, 2 trung tâm dịch vụ thương mại và 1 trường học liên cấp rộng 4.000 m2 cùng với bể bơi, sân thể thao, quảng trường và những cung đường ánh sáng, tạo không gian sống lý tưởng, hiện đại và đầy đủ tiện nghi cho khoảng 1.100 người. Tổng vốn đầu tư của dự án là 1.700 tỷ đồng.

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Mô hình Dự án Phú Gia Royal Park Quy Nhơn. Ảnh: Tiến Sỹ

Dự án được khởi công từ tháng 8-2025. Đến nay, dự án đã hoàn thành đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các phân khu cũng đều được triển khai đầu tư.

“Công ty sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu hoàn thiện toàn bộ dự án vào tháng 11-2027, kiến tạo một trung tâm thương mại, dịch vụ, nghỉ dưỡng đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường bất động sản khu vực miền Trung”, bà Thanh khẳng định.

báo Gia Lai
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