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Thế giới

Australia mạnh tay hơn với Big Tech, tăng gấp đôi mức phạt vi phạm lệnh cấm trẻ em dùng mạng xã hội

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo Reuters, ABC, Vietnam+)

(GLO)- Ngày 27-6, Chính phủ Australia công bố quyết định tăng gấp đôi mức xử phạt đối với các nền tảng mạng xã hội không tuân thủ quy định cấm người dưới 16 tuổi sử dụng dịch vụ.

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Australia phạt nặng mạng xã hội nếu để trẻ dưới 16 tuổi dùng nền tảng. Ảnh: HQ/AI

Trước đó, Australia là quốc gia đầu tiên trên thế giới ban hành lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội, đánh dấu một bước đi cứng rắn nhằm siết chặt quản lý các nền tảng công nghệ lớn và tăng cường bảo vệ trẻ vị thành niên trên môi trường số.

Theo luật mới, các nền tảng mạng xã hội lớn như Facebook, Instagram, TikTok cùng nhiều dịch vụ tương tự sẽ phải áp dụng các biện pháp hợp lý nhằm ngăn người dùng dưới 16 tuổi tạo hoặc duy trì tài khoản. Doanh nghiệp vi phạm có thể bị xử phạt tới 49,5 triệu AUD nếu không đáp ứng các nghĩa vụ theo quy định. Với quy định mới, các vi phạm có hệ thống sẽ bị phạt tối đa lên 99 triệu AUD (68 triệu USD), đồng thời luật mới cũng trao cho cơ quan giám sát an toàn trực tuyến eSafety quyền hạn lớn hơn để kiềm chế các nền tảng này.

Thủ tướng Anthony Albanese cho biết mạng xã hội đang khiến nhiều trẻ em phải đối mặt với các nguy cơ như bắt nạt trực tuyến, tiếp xúc với nội dung độc hại, bị kẻ xấu lợi dụng cũng như những cơ chế gây nghiện được thiết kế trên các nền tảng số. Ông nhấn mạnh các doanh nghiệp công nghệ cần chịu trách nhiệm nhiều hơn trong việc bảo vệ người dùng trẻ tuổi.

Một số chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về khả năng thực thi trên thực tế, đồng thời đặt câu hỏi về quyền riêng tư nếu các nền tảng phải sử dụng dữ liệu sinh trắc học hoặc giấy tờ định danh để xác minh tuổi của người dùng.

Chính phủ Australia xem đây là một biện pháp bảo vệ sức khỏe cộng đồng, đồng thời khuyến khích trẻ em dành nhiều thời gian hơn cho các hoạt động ngoài đời thực thay vì phụ thuộc vào không gian mạng.

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