(GLO)- Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở Gia Lai đã góp phần nâng cao ý thức cảnh giác của người dân và đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở.