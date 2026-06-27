Từ 1-7, áp dụng mức lãi suất 6,5%/năm cho người dưới 35 tuổi vay mua nhà ở xã hội

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước vừa có công văn gửi các ngân hàng thương mại thông báo mức lãi suất cho vay đối với người trẻ dưới 35 tuổi mua nhà ở xã hội (NOXH) áp dụng từ ngày 1-7 đến hết 31-12-2026.

Theo đó, mức lãi suất áp dụng trong giai đoạn này sẽ là 6,5%/năm. Trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên, lãi suất cho vay đối với người dưới 35 tuổi mua NOXH được áp dụng thấp hơn 2%/năm so với lãi suất cho vay trung, dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước gồm: Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank.

Lãi suất cho vay áp dụng đối với dư nợ các khoản vay mua NOXH của người dưới 35 tuổi trong 5 năm đầu kể từ ngày giải ngân đầu tiên là 6,5%/năm. Ảnh: Nam Khánh/Znews

Đối với kỳ hạn vay 10 năm tiếp theo, mức lãi vay mua nhà ở xã hội là 7,5%/năm, thấp hơn 1% mức lãi vay trung và dài hạn bằng VND bình quân của 4 ngân hàng thương mại nhà nước nêu trên.

Chương trình được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để lực lượng lao động trẻ tiếp cận NOXH với chi phí vốn thấp hơn, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển 1 triệu căn NOXH trong giai đoạn 2021-2030.