Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung tận tâm với công việc

(GLO)- Anh Ngô Văn Thắng-Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung (xã Ia Hrú, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) là một tấm gương điển hình về tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng-chống tội phạm.

Những nỗ lực, cống hiến của anh đã nhận được sự tin tưởng và quý mến từ lực lượng Công an và người dân địa phương.



Anh Ngô Văn Thắng-Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung (bìa phải) tuyên truyền người dân chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông khi điều khiển xe máy. Ảnh: R.H

Trước khi làm Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung vào 1-7-2024, anh Thắng có hơn 8 năm làm công an viên tại thôn. Sau khi lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở được thành lập, anh nhanh chóng tiếp nhận nhiệm vụ mới. Anh phối hợp chặt chẽ với đồng đội và lực lượng công an thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, đấu tranh với tội phạm, phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm pháp luật trên địa bàn; sẵn sàng hỗ trợ người dân khi gặp tình huống khẩn cấp, thể hiện rõ trách nhiệm, tinh thần phục vụ cộng đồng.

Anh Thắng chia sẻ: "Từ năm 2024 đến nay, tôi đã hỗ trợ Công an xã Ia Hrú bắt giữ 3 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ đánh bạc, phối hợp bắt quả tang 3 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và nhiều đối tượng liên quan".

Mới đây, khoảng 21 giờ 30 phút ngày 7-1, qua công tác nắm tình hình, anh Thắng cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự của thôn phát hiện tại quán cà phê Hương Trà (thuộc thôn Plei Đung) có 6 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức "cào tố" (liêng). Anh lập tức báo cáo và Công an xã Ia Hrú đã đến lập biên bản, thu giữ 130.000 đồng và một bộ bài tú lơ khơ tại hiện trường. Sau đó, 6 đối tượng trên bị Công an xã ra quyết định xử phạt hành chính mỗi người 1,5 triệu đồng vì hành vi đánh bạc.

Công an xã Ia Hrú khen thưởng anh Thắng cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung vì đã phát hiện và giải cứu cháu Q. kịp thời.Ảnh: Công an xã Ia Hrú cung cấp.

Chiều ngày 18-2 vừa qua, cháu Đ.M.Q (SN 2014, trú thôn Plei Đung) vì giận bố mẹ đã bỏ nhà đi sau khi tan học. Dù gia đình và nhiều người dân trong thôn đã nỗ lực tìm kiếm nhưng không có kết quả. Nhận được thông tin, anh Thắng lập tức tổ chức công tác tìm kiếm và phát hiện cháu Q. đang trốn và ngủ trên mái tôn của một nhà dân trong thôn. Anh nhanh chóng triển khai biện pháp cứu hộ, đưa cháu về nhà an toàn. Với thành tích này, Công an xã Ia Hrú đã khen thưởng anh Thắng và lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung vì đã phát hiện và giải cứu cháu Q. kịp thời.

Sự nhiệt huyết trong công tác giữ gìn an ninh trật tự, anh Ngô Văn Thắng (bìa phải) nhận được sự tin tưởng và quý mến từ người dân địa phương.Ảnh: R.H

Thôn Plei Đung hiện có 296 hộ với 1.326 khẩu, trong đó người dân tộc thiểu số chiếm 48%. Trước đây, trong thôn có 3 thanh-thiếu niên thường xuyên chạy xe máy với tốc độ cao, rú ga, nẹt pô gây mất trật tự, khiến người dân bức xúc. Sau khi rà soát, anh Thắng đã đến tận nhà nhóm thanh-thiếu niên này để phân tích, tuyên truyền về an toàn giao thông, đồng thời giải thích hậu quả của tai nạn giao thông để các em nhận thức và thay đổi hành vi. Anh cũng phê bình và yêu cầu gia đình phối hợp giáo dục, quản lý con em.

Bà Ksor H'Noan (thôn Plei Đung) chia sẻ: "Từ khi được anh Thắng cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự trong thôn phân tích hậu quả tai nạn giao thông và tuyên truyền về an toàn giao thông, các thanh-thiếu niên đã chú ý hơn, không còn chạy xe tốc độ cao như trước. Cuộc sống trong thôn giờ yên bình hơn, người dân không còn phải lo lắng về hành vi gây mất trật tự. Anh Thắng còn tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương thức và thủ đoạn của tội phạm, giúp bà con hiểu rõ và nắm bắt. Nhờ vậy, tình trạng trộm cắp tài sản cũng giảm đáng kể".

Từ năm 2024 đến nay, anh Thắng cùng lực lượng bảo vệ an ninh trật tự thôn Plei Đung đã thực hiện 119 lượt tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý 19 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đồng thời giải tán nhiều nhóm thanh-thiếu niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện vi phạm pháp luật. Anh cũng hướng dẫn 55 cơ sở về kỹ năng phòng cháy chữa cháy và tham gia 44 buổi tuyên truyền. Anh cũng thường xuyên tiếp cận các hộ dân để giáo dục và cảm hóa đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật.

Thiếu tá Phạm Bá Trình-Trưởng Công an xã Ia Hrú, nhận xét: Xã có 9 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với 34 thành viên, trong đó anh Thắng là một tổ trưởng rất nhiệt tình, trách nhiệm và xông xáo. Anh không ngại ngày đêm, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và sẵn sàng khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chung. Anh Thắng luôn kề vai sát cánh cùng lực lượng công an chính quy, bám sát địa bàn và gần gũi với nhân dân, giúp giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Anh có nhiều đóng góp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa phương.