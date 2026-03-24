Sắc màu hội trại truyền thống 26-3

(GLO)- Tháng Thanh niên tại Gia Lai thêm sôi động với hội trại truyền thống được tổ chức Đoàn triển khai có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”, “Khát vọng tuổi trẻ”… Hội trại đã trở thành điểm hẹn ý nghĩa, nơi tinh thần đoàn kết và sức sáng tạo của ĐVTN được lan tỏa mạnh mẽ.

“Tuổi trẻ Tuy Phước Bắc vững tin bước vào kỷ nguyên mới” là chủ đề của hội trại truyền thống được Đoàn xã Tuy Phước Bắc tổ chức trong ngày 20 và 21-3.

Hội trại quy tụ 9 tiểu trại của các chi đoàn thôn và 1 tiểu trại của khối quân sự, mỗi trại mang một ý tưởng riêng, được đầu tư công phu với nhiều mô hình sáng tạo như cổng trại hình con thuyền, mô phỏng đảo Trường Sa hay biểu tượng ngọn đuốc.

ĐVTN xã Tuy Phước Bắc háo hức tham gia trò chơi nhảy bao bố. Ảnh: ĐVCC

Trong khuôn khổ hội trại, ĐVTN được tham gia các trò chơi sôi nổi như: kéo co, nhảy bao bố tiếp sức, bịt mắt bắt vịt… tạo nên không khí vui tươi, gắn kết. Đặc biệt, đêm hội trại với chương trình văn nghệ, trình diễn thời trang tái chế và nghi thức đốt lửa trại đã để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, thể hiện sự sáng tạo, nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Tại hội trại, ĐVTN đã ôn lại truyền thống 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tổ chức lễ kết nạp 30 đoàn viên mới; trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Chị Phan Thị Yến, Bí thư Đoàn xã Tuy Phước Bắc cho biết: Hội trại là dịp để ĐVTN giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và gắn kết hơn. Đây cũng là cơ hội để ĐVTN ôn lại truyền thống, từ đó có ý thức học tập, rèn luyện để chung sức xây dựng quê hương.

Những cổng trại được trang trí ấn tượng tại hội trại do Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi tổ chức. Ảnh: M.N

Trong 2 ngày (20 và 21-3), khuôn viên Trường THPT Nguyễn Trãi (phường An Bình) rộn ràng, sôi động với hội trại truyền thống có chủ đề “Khát vọng - Tiên phong - Đoàn kết - Sáng tạo”. 26 tiểu trại của 26 Chi đoàn, 1 trại Trung ương và 1 trại của đơn vị kết nghĩa Sư đoàn 2 (Quân khu 5) được đầu tư công phu, mang những chủ đề ấn tượng như “Vượt sóng”, “Vươn khơi”, “Lửa thiêng”… Theo yêu cầu của Ban tổ chức, mỗi tiểu trại phải kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, thể hiện rõ sự sáng tạo, tinh thần tập thể của học sinh.

Tại các tiểu trại, học sinh tự tay thiết kế tiểu cảnh, vườn hoa, không gian check-in... Trong đó, tiểu trại “Lửa thiêng” của Chi đoàn 12A1 với cổng trại có hình ngọn đuốc, mái nhà rông cùng thông điệp “Học hết mình, chơi nhiệt tình”. Đặc biệt, chi đoàn còn ứng dụng công nghệ số xây dựng mã QR để giới thiệu các thành viên và hoạt động của lớp.

Em Từ Thị Huyền Trang - Bí thư Chi đoàn lớp 12A1 chia sẻ: 34 đoàn viên trong lớp được phân công những nhiệm vụ cụ thể, từ lên ý tưởng, chuẩn bị vật liệu, lắp ráp, trang trí… sao cho trại đảm bảo yêu cầu của Ban tổ chức và có tính thẩm mỹ. Ai cũng có tinh thần trách nhiệm vì công việc chung. Hội trại cũng giúp chúng em thoải mái tinh thần để học tập tốt hơn.

Hội thi văn nghệ do Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi tạo điểm nhấn cho hội trại truyền thống. Ảnh: M.N

Hội trại còn mang đến nhiều hoạt động hấp dẫn như thi hóa trang với chủ đề “Vì một thế giới xanh”, thi văn nghệ cùng các trò chơi như: kéo co, đua thuyền trên cạn, nấu cơm di động, chạy tiếp sức, trò chơi lớn, vé số may mắn… Đồng thời, học sinh còn được tìm hiểu kiến thức về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thầy Hoàng Sỹ Tuấn, Bí thư Đoàn trường THPT Nguyễn Trãi cho biết: Hội trại được Đoàn trường tổ chức thường niên, không chỉ là tạo sân chơi bổ ích, lành mạnh mà còn là môi trường để học sinh rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, phát huy sự sáng tạo trong hoạt động tập thể. Qua hội trại, Đoàn trường phát hiện được những nhân tố tích cực, năng nổ, nhiệt huyết cho phong trào Đoàn.

Hội trại truyền thống của Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai thêm sôi nổi bởi phần trình diễn cồng chiêng. Ảnh: ĐVCC

Cùng thời gian trên, Hội trại với chủ đề “Khát vọng tuổi trẻ” do Đoàn trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai (xã Ia Băng) tổ chức cũng diễn ra sôi nổi với 18 tiểu trại được trang trí ấn tượng. Điểm nhấn của chương trình là phần thi nhảy “Vũ điệu tuổi trẻ”, nơi ĐVTN biểu diễn những tiết mục hiện đại, trẻ trung, góp phần khuấy động không gian, lan tỏa năng lượng tích cực.

Song song đó, chuỗi trò chơi tập thể như: nhảy dây, kéo co, cướp cờ, đưa nước về nguồn… đã tạo nên bầu không khí sôi động, gắn kết. Mỗi phần thi là dịp để các em thể hiện tinh thần đồng đội, ý chí và khát vọng chinh phục thử thách.

Em Phạm Phương Thảo, thành viên tiểu trại Chi đoàn lớp 12C3 bày tỏ: Tiểu trại của Chi đoàn có chủ đề “Vượt sóng” gửi gắm thông điệp về tinh thần đoàn kết, sẵn sàng vượt qua khó khăn. Những hoạt động ý nghĩa tại hội trại giúp chúng em thể hiện năng khiếu, sự khéo léo để hoàn thành các thử thách, nhiệm vụ do Ban tổ chức đưa ra.

Đặc biệt, đêm lửa trại trở thành khoảnh khắc đáng nhớ khi các trại sinh nắm tay nhau, hoà trong không gian đậm bản sắc Tây Nguyên với âm thanh cồng chiêng.

Đêm lửa trại trở thành khoảnh khắc đáng nhớ của các trại sinh. Ảnh: M.N

Hội trại khép lại, các em đã có những kỷ niệm đáng nhớ của tuổi học trò. Không chỉ là hoạt động vui chơi, hội trại còn góp phần bồi đắp lý tưởng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong mỗi ĐVTN.