(GLO)- Ngày 15-4, Hội đồng Khoa học Quân đoàn 34 tổ chức hội nghị nghiệm thu công trình “Tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đoàn 34 (2005-2025)”. Thiếu tướng Nguyễn Trần Long - Phó Chính ủy Quân đoàn 34 chủ trì hội nghị.

Đây là công trình khoa học có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được thực hiện trong bối cảnh Quân đoàn 34 triển khai Nghị quyết số 05-NQ/TW của Bộ Chính trị về tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2021-2030.

Công trình không chỉ tái hiện chặng đường 20 năm xây dựng, trưởng thành của các đơn vị tiền thân (Quân đoàn 3 và Quân đoàn 4) mà còn đúc kết những giá trị thực tiễn từ khi sáp nhập thành Quân đoàn 34.

Quân đoàn 34 nghiệm thu công trình tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị. Ảnh: Chu Hoài

Tại hội nghị, Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, nghiêm túc của Ban biên soạn. Với dung lượng lớn, kết cấu logic, công trình đã làm nổi bật những bước phát triển của công tác Đảng, công tác chính trị trên tất cả các mặt: tuyên huấn, tổ chức, kiểm tra, cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận và chính sách.

Nội dung bám sát thực tiễn hoạt động của Quân đoàn qua các giai đoạn lịch sử, từ duy trì sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện giỏi đến triển khai hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên và Đông Nam Bộ.

Công trình có giá trị khoa học và thực tiễn cao. Ban biên soạn đã vận dụng phương pháp logic - lịch sử một cách chặt chẽ, không chỉ hệ thống số liệu mà còn phân tích, làm rõ những bài học kinh nghiệm về xây dựng bản lĩnh chính trị cho bộ đội trong tình hình mới.

Bên cạnh đó, Hội đồng nghiệm thu cũng thẳng thắn đóng góp ý kiến để hoàn thiện bản thảo, cân đối dung lượng giữa các phần và làm rõ hơn các mô hình, điển hình tiên tiến.

Những bài học kinh nghiệm rút ra từ giai đoạn 2005-2025 sẽ là cơ sở quan trọng giúp Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn nâng cao chất lượng công tác Đảng, công tác chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh trong giai đoạn hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Trần Long biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm của Cục Chính trị và Tổ biên soạn; đồng thời, yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện để sớm xuất bản, đưa công trình trở thành tài liệu phục vụ giáo dục chính trị và nghiên cứu khoa học, góp phần bồi đắp truyền thống vẻ vang của Quân đoàn 34 - đơn vị mang sức mạnh tổng hợp của 2 quân đoàn chủ lực anh hùng.

Kết thúc hội nghị, Hội đồng Khoa học Quân đoàn 34 đã bỏ phiếu thống nhất nghiệm thu công trình, xếp loại xuất sắc.