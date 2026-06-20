Nhiều lợi ích cho ngân hàng, khách hàng

(GLO)- Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) Chi nhánh tỉnh Gia Lai đang tích cực ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành hoạt động tín dụng chính sách, tăng chất lượng phục vụ người nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Hiện có nhiều ứng dụng được Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh phổ biến, triển khai mang lại hiệu quả tích cực. Trong đó, nổi bật là ứng dụng quản lý tín dụng chính sách (TDCS), với tính năng như một cẩm nang điện tử, cung cấp thông tin địa bàn quản lý hoạt động tín dụng; các chương trình TDCS và quy trình nghiệp vụ cho vay; kết quả giao dịch tín dụng, thu lãi vay, thu tiền gửi tiết kiệm, chuyển khoản trả tiền lãi, trả tiền gốc; số liệu hoạt động TDCS của tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV); tra cứu biên lai thu lãi của tổ viên tổ TK&VV…

Chỉ cần một vài thao tác nhỏ, người dùng có thể theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình thực tế các hoạt động TDCS thuộc thẩm quyền quản lý. Ứng dụng tương thích tốt trên cả 2 nền tảng phổ biến iOS và Android.

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Vĩnh Thạnh và các hội, đoàn thể nhận ủy thác, các tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn bàn bạc đưa ứng dụng VBSP SmartBanking đến khách hàng. Ảnh: T.S

Hiện Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang phổ biến đến khách hàng ứng dụng VBSP Smart Banking. Với ứng dụng này, người dùng có thể thực hiện các giao dịch tín dụng 24/7 nhanh chóng, mọi lúc, mọi nơi với các dịch vụ tiện ích như chuyển tiền, nộp tiền lãi, truy vấn giao dịch trên tài khoản; kiểm tra tài khoản thanh toán, tiền gửi, tiền vay. Ngoài ra, với VBSP SmartBanking, người dùng còn có thể thanh toán hóa đơn tiền điện, cước viễn thông, vé tàu, vé máy bay, học phí…

Trước đây, chị Võ Thị Hạ Quyên - Tổ trưởng tổ TK&VV thôn Thái An (xã An Lương) thường phải lưu trữ, tổng hợp, tiếp cận các chính sách bằng văn bản giấy, mất rất nhiều thời gian và công sức.

Nay tất cả hồ sơ của 45 thành viên trong tổ cùng nhiều nội dung có liên quan đều được tích hợp trong ứng dụng quản lý TDCS, giúp chị dễ dàng quản lý thành viên, cùng số dư nợ, số lãi phải thu… Việc cung cấp thông tin liên quan đến TDCS cho các thành viên cũng thuận tiện, và hiệu quả hơn.

“Bây giờ, tôi không cần phải gặp trực tiếp các thành viên trong tổ để thu lãi, nhận tiền gửi tiết kiệm như trước. Ai muốn trả lãi, gửi tiết kiệm sớm có thể chuyển khoản qua ứng dụng VBSP SmartBanking.

Ứng dụng cũng tự động tính toán chính xác từng khoản, tôi kiểm tra, xác nhận là xong. Hoạt động giao dịch TDCS với cán bộ ngân hàng tại các điểm giao dịch xã cũng thuận tiện, nhanh hơn” - chị Quyên chia sẻ.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Mỹ trao đổi với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Thái An (xã An Lương) về việc nhận tiền gửi tiết kiệm của người dân qua ứng dụng quản lý tín dụng chính sách. Ảnh: T.S

Là khách hàng vay vốn từ Ngân hàng CSXH, anh Đinh Văn Cản (thôn Trung Thứ, xã Phù Mỹ) cho biết: Từ khi dùng VBSP SmartBanking, tôi dễ dàng tra cứu các thông tin tài khoản thanh toán, trả tiền lãi vay hằng tháng; nhận biết cụ thể lịch sử giao dịch, rất tiện lợi, không phải tới điểm giao dịch xã hoặc gặp tổ trưởng tổ TK&VV để hỏi thăm nữa.

Hiện toàn bộ 8.500 cán bộ ngân hàng, cán bộ hội, đoàn thể nhận ủy thác, thành viên ban đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng CSXH cấp xã và tổ trưởng 5.768 tổ TK&VV tại 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh đã cài đặt và sử dụng ứng dụng quản lý TDCS.

Chi nhánh cũng đã hướng dẫn trên 10.200 khách hàng sử dụng ứng dụng VBSP SmartBanking. Ngoài ra, Chi nhánh còn tư vấn, hướng dẫn 21.000 khách hàng tiếp cận chức năng giáo dục số, an toàn số được tích hợp trong các ứng dụng, nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, đồng thời tránh những rủi ro.

Nhờ đó, doanh số cho vay 5 tháng đầu năm 2026 đạt 3.631 tỷ đồng, với 50.737 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn, chất lượng tín dụng tăng cao.

Ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh - cho hay: Thời gian tới, Chi nhánh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với các hội, đoàn thể nhận ủy thác đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng VBSP Smart Banking, nâng cao tỷ lệ người dùng, đặc biệt tại các xã vùng sâu, vùng xa.