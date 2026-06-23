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Nhiều bệnh viện tuyến Trung ương tăng khoảng 4% giá khám, chữa bệnh

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo VnExpress, NLĐO)

(GLO)- Theo các quyết định vừa được Bộ Y tế phê duyệt, nhiều bệnh viện tuyến Trung ương như Bạch Mai, Việt Đức, K, Trung ương Quân đội 108, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương... đã áp dụng giá dịch vụ khám, chữa bệnh mới với mức tăng khoảng 4%, do chi phí quản lý được đưa vào cơ cấu giá.

Giá dịch vụ hiện gồm 3 cấu phần: chi phí trực tiếp, chi phí nhân công và chi phí quản lý. Trong đó, chi phí quản lý bao gồm các khoản duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị y tế và tài sản cố định; điện, nước, nhiên liệu; các loại phí, lệ phí, thuế; bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; lãi vay và các chi phí quản lý khác.

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Bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ảnh: Thu Trang/VnExpress

Cụ thể, giá khám bảo hiểm y tế (BHYT) tăng thêm 2.000 đồng, từ 50.600 đồng lên 52.600 đồng/lượt. Giá hội chẩn ca bệnh khó (áp dụng khi mời chuyên gia từ đơn vị khác tham gia) tăng gần 8.000 đồng, lên 208.000 đồng cho mỗi chuyên gia trong 1 ca bệnh.

Bộ Y tế cho biết, mức giá mới áp dụng với dịch vụ khám, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của BHYT, dịch vụ do ngân sách nhà nước chi trả và các dịch vụ không thuộc danh mục BHYT nhưng không phải dịch vụ theo yêu cầu.

Việc tính đúng, tính đủ giá dịch vụ sẽ tạo điều kiện để các bệnh viện duy trì hoạt động, đầu tư kỹ thuật mới, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và cải thiện thu nhập cho nhân viên y tế.

Được biết, việc điều chỉnh giá dịch vụ y tế lần này được Bộ Y tế tính toán trên cơ sở khảo sát chi phí quản lý thực tế tại nhiều cơ sở y tế và đánh giá tác động xã hội. Đây là lần thứ 3 điều chỉnh giá khám, chữa bệnh trong khoảng 5 năm gần đây. 2 lần trước, việc điều chỉnh giá do tăng lương cơ sở.

Hiện Bộ Y tế có thẩm quyền phê duyệt giá khám, chữa bệnh tại các bệnh viện trực thuộc bộ và các bộ, ngành khác. Với các bệnh viện do địa phương quản lý, mức giá do HĐND tỉnh, thành phố quyết định.

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