Mất an toàn từ “mạng nhện” cáp viễn thông

(GLO)- Tình trạng dây cáp viễn thông chùng võng, đứt gãy, treo lơ lửng và giăng mắc trên nhiều tuyến đường ở khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia Lai) không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, cháy nổ.

Những ngày qua, người dân sống quanh khu vực ngã tư đường Trần Đại Nghĩa - Trung Tâm (khu phố 14, phường Quy Nhơn Bắc) bức xúc trước tình trạng dây cáp viễn thông tại đây thường xuyên bị vướng vào xe tải, xe đầu kéo.

Nhiều trường hợp dây cáp bị kéo đứt, lòng thòng trên mặt đường, trở thành mối nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, thậm chí đã xảy ra tai nạn.

Theo đó, khoảng 23 giờ 10 phút ngày 19-6, anh Phạm Quốc B. (SN 2003, trú phường Quy Nhơn Bắc) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Trần Đại Nghĩa.

Khi đến ngã tư trên, bánh xe của anh vướng vào sợi cáp viễn thông khiến anh té ngã. Hậu quả, anh B. bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm tỉnh với chẩn đoán chấn thương xương gò má.

Dây cáp viễn thông tại ngã tư đường Trần Đại Nghĩa - Trung Tâm (phường Quy Nhơn Bắc) chùng thấp, thường xuyên bị đứt do vướng xe tải. Ảnh: N.C

“Trước lúc anh B. gặp nạn, sợi dây cáp đó bị xe tải kéo đứt, một đầu nằm trên mặt đường. Sau vụ tai nạn, có đơn vị đến cắt rời đoạn dây cáp nhưng không mang đi xử lý mà để nằm chỏng chơ ở lề đường, rất nguy hiểm nếu phương tiện tiếp tục vướng phải” - bà Trần Thị Hoa (nhà cạnh ngã tư Trần Đại Nghĩa - Trung Tâm) bày tỏ.

Theo người dân, trong 1 tuần gần đây đã có 4 trường hợp xe tải, xe đầu kéo bị vướng dây cáp viễn thông tại khu vực ngã tư này, trong đó có 3 trường hợp làm đứt dây cáp nhưng không được thu dọn.

Điều đáng lo ngại là bó cáp viễn thông chạy dọc đường Trần Đại Nghĩa (đoạn băng qua ngã tư với đường Trung Tâm) đang bị chùng thấp, thường xuyên vướng vào xe tải.

Nhiều sợi cáp treo lủng lẳng giữa ngã tư, dù không còn sử dụng nhưng không được xử lý, người dân phải buộc bao ny lông vào dây cáp để cảnh báo người đi đường.

Tình trạng này cũng xuất hiện tại nhiều tuyến phố trung tâm khu vực Quy Nhơn. Ngày 3-5, tại đoạn đường Nguyễn Thái Học gần ngã tư Ngô Mây - Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam), 2 sợi cáp treo lơ lửng cách mặt đường chỉ hơn 1 m.

Nhiều người đi xe máy qua đây giật mình khi bất ngờ gặp chướng ngại vật. Đến ngày 22-6, đoạn cáp hư hỏng này mới chỉ được cắt ngắn chứ chưa được thu dọn, xử lý dứt điểm.

Nhiều lần hỗ trợ các vụ tai nạn xe máy do vướng cáp viễn thông, anh Nguyễn Thanh Trí - tài xế xe cứu thương của Đội SOS 115 Bình Định - cho biết: Tình trạng cáp mạng bị đứt, hư hỏng, sà xuống đường là vô cùng nguy hiểm đối với người tham gia giao thông.

Tháng 11-2025, 1 sợi cáp lơ lửng tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Trần Thị Kỷ (phường Quy Nhơn Nam) đã khiến 1 thanh niên đi xe máy bị xước ở cổ, may mắn vết thương không nghiêm trọng.

Bên cạnh đó, tại khu vực Quy Nhơn hiện còn tồn tại tình trạng cáp viễn thông, trong đó có nhiều đoạn cáp hư hỏng, mắc chằng chịt trên các trụ điện, tạo thành những “tổ kén”, “mạng nhện” trên các tuyến đường như Nguyễn Thái Học, Trần Hưng Đạo, Lê Hồng Phong, Tăng Bạt Hổ, Ngô Mây, Nguyễn Thị Định…

Các “tổ kén” đen kịt dọc những tuyến phố sầm uất không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn tiềm ẩn nguy cơ chập điện, cháy nổ.

Cáp viễn thông chằng chịt như mạng nhện trên cột điện tại ngã tư Nguyễn Thái Học - Tô Hiến Thành. Ảnh: N.C

Ông Nguyễn Xuân Vinh (nhà cạnh ngã tư Nguyễn Thái Học - Tô Hiến Thành, phường Quy Nhơn Nam) bức xúc: “Phần dây cáp vắt ngang ngã tư đã được bó lại gọn gàng, nhưng quanh trụ điện thì dây điện, dây cáp viễn thông vẫn nhằng nhịt, gây nguy cơ chập cháy, hỏa hoạn trong khi trụ điện nằm sát nhà dân”.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Văn Huỳnh - Đội trưởng Đội Quản lý Điện Quy Nhơn (Công ty Điện lực Gia Lai) cho biết: Hiện có gần 10 doanh nghiệp viễn thông thuê cột điện trên địa bàn khu vực Quy Nhơn để treo cáp viễn thông. Khi xảy ra sự cố hoặc phát sinh bất cập liên quan đến cáp viễn thông, các nhà mạng có trách nhiệm khắc phục.

Trước thực trạng nhiều vị trí lắp đặt, sắp xếp cáp viễn thông chưa đảm bảo an toàn, Đội Quản lý Điện Quy Nhơn sẽ tiếp nhận thông tin, phối hợp rà soát và yêu cầu các đơn vị liên quan có biện pháp xử lý.