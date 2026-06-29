Iraq triển khai chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn, bắt giữ nhiều quan chức cấp cao

(GLO)- Lực lượng an ninh Iraq ngày 28-6 đã tiến hành chiến dịch truy quét chống tham nhũng quy mô lớn tại thủ đô Baghdad, bắt giữ nhiều chính trị gia, nghị sĩ và quan chức cấp cao theo chỉ đạo của Thủ tướng Ali al-Zaidi.

Theo hãng tin Reuters, các đơn vị tinh nhuệ thuộc Cơ quan chống khủng bố Iraq (CTS) đã đồng loạt đột kích nhiều địa điểm, trong đó có Khu Xanh (Green Zone), nơi đặt trụ sở các cơ quan nhà nước và nhiều cơ quan ngoại giao và được bảo vệ nghiêm ngặt.

Khu Xanh (Green Zone). Ảnh: Shafaq

Theo các nguồn tin an ninh và tư pháp, tổng cộng 47 người đã bị bắt giữ theo các lệnh của cơ quan tư pháp, trong khi một số nghi phạm khác đã bỏ trốn, buộc lực lượng chức năng phong tỏa Khu Xanh và mở rộng hoạt động truy tìm. Chính phủ Iraq cho biết chiến dịch sẽ tiếp tục nhằm bảo vệ tài sản công và tăng cường tính minh bạch trong bộ máy nhà nước.

Đến nay, chính phủ Iraq và các lực lượng an ninh vẫn chưa đưa ra thông báo chính thức về danh tính những người bị bắt. Tuy nhiên, một thành viên giấu tên của Liên minh Al-Azm xác nhận với truyền thông quốc tế rằng ông Muthanna al-Samarrai, người đứng đầu liên minh này, đã bị bắt giữ. Quản lý văn phòng của ông al-Samarrai cũng bị bắt trong cuộc đột kích vào nhà riêng của ông tại Khu Xanh ở Baghdad.

Reuters cũng dẫn nguồn tin an ninh cho biết các vụ bắt giữ được thực hiện dựa trên lời khai của ông Adnan al-Jumaili, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ Iraq, người bị bắt hồi tháng trước trong một vụ án tham nhũng. Trước đó, đầu tháng này, cơ quan chức năng Iraq đã thu giữ khoảng 86 triệu USD tiền mặt mà cơ quan điều tra cho là có liên quan đến vụ án của ông al-Jumaili.

Trong số những người bị bắt lần này có ông Ali Maarij, Thứ trưởng Bộ Dầu mỏ phụ trách phân phối. Theo Reuters, hồi tháng 5, Mỹ đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với ông Maarij với cáo buộc liên quan đến việc chuyển hướng dầu mỏ Iraq sang Iran và các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn, đồng thời hỗ trợ pha trộn dầu thô Iran với dầu Iraq để xuất khẩu bằng các tài liệu giả mạo. Bộ Dầu mỏ Iraq đã bác bỏ các cáo buộc trên, cho rằng những hoạt động mà Washington đề cập không thuộc phạm vi trách nhiệm của ông Maarij.

Trong khi đó, hãng tin AP cho biết, cuộc điều tra đối với ông Adnan al-Jumaili được khởi động từ tháng 10 năm ngoái sau khi cơ quan tư pháp Iraq nhận được nhiều báo cáo về dấu hiệu sử dụng nguồn lực nhà nước và các khoản chi lớn phục vụ hoạt động tranh cử.

Theo AP, quá trình điều tra đã phát hiện dấu hiệu một số nghị sĩ lợi dụng nguồn lực công và các hợp đồng của Chính phủ để trục lợi. Chủ tịch Quốc hội Iraq sau đó đã dỡ bỏ quyền miễn trừ đối với các nghị sĩ liên quan để tạo điều kiện cho cơ quan chức năng thi hành lệnh bắt giữ.

Sau khi nhậm chức vào tháng 5, Thủ tướng Ali al-Zaidi đã cam kết đẩy mạnh cuộc chiến chống tham nhũng và tình trạng quản lý yếu kém, vốn được xem là một trong những thách thức lớn nhất đối với Iraq suốt nhiều thập kỷ, bất chấp những cam kết cải cách của các chính phủ tiền nhiệm. Reuters dẫn lời người phát ngôn của chính phủ Iraq cho biết chiến dịch hiện nay là một phần trong nỗ lực tăng cường hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước và bảo vệ tài sản công.

Theo AP, dư luận nước này kỳ vọng chiến dịch sẽ được triển khai đến cùng, trong bối cảnh tham nhũng nhiều năm qua được xem là một trong những nguyên nhân làm suy giảm niềm tin của người dân đối với bộ máy.