Tin thế giới tối 28-6: Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

(GLO)- Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine; Tổng thống Trump cảnh báo tấn công nếu Iran tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn; Iraq điều xe tăng bắt quan chức bị nghi tham nhũng; ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 28-6.

Nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy dữ dội trong đợt tập kích quy mô lớn của Ukraine

Sáng 28-6, một đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã gây hỏa hoạn tại một số cơ sở năng lượng quan trọng ở miền nam nước Nga và bán đảo Crimea.

Mục tiêu chính là nhà máy lọc dầu Slavyansk nằm tại thị trấn Slavyansk-na-Kubani, vùng Krasnodar. Sau hàng loạt tiếng nổ, đám cháy lớn đã bao trùm một phần cơ sở này.

Nhà máy lọc dầu Slavyansk, vùng Krasnodar của Nga bốc cháy sau vụ tập kích bằng UAV. Video: Kyiv Post

Trụ sở chỉ huy tác chiến vùng Krasnodar cho biết vụ hỏa hoạn xảy ra sau khi các mảnh vỡ UAV rơi xuống khu vực nhà máy. Thống đốc vùng Krasnodar Veniamin Kondratyev xác nhận vụ cháy, đồng thời cho biết cuộc tấn công còn làm hư hại đường dây điện, đường ống dẫn khí và một số nhà dân.

Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố mới nhất cho biết, lực lượng phòng không đã đánh chặn và phá hủy tổng cộng 213 UAV trong đêm.

Cùng thời điểm, các cuộc tấn công cũng nhằm vào bán đảo Crimea. Theo các kênh Telegram địa phương, Nhà máy Nhiệt điện Saki đã bốc cháy sau nhiều đợt không kích trong đêm.

Các cuộc tập kích vào Krasnodar và Crimea được cho là nằm trong giai đoạn mới của chiến dịch tấn công tầm xa do Ukraine triển khai. Mục tiêu của chiến dịch là duy trì sức ép liên tục lên Nga bằng cách nhắm vào các trung tâm công nghiệp, hậu cần và cơ sở quân sự trọng yếu.

Tổng thống Trump cảnh báo tấn công nếu Iran tiếp tục vi phạm lệnh ngừng bắn

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ tiến hành thêm các hành động quân sự nhằm vào Iran sau khi máy bay Mỹ tấn công các địa điểm lưu trữ tên lửa và thiết bị bay không người lái (UAV) cùng các trạm radar ven biển của Iran.

Viết trên nền tảng mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump cho biết: “Máy bay Mỹ vừa tấn công các địa điểm lưu trữ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Iran, cũng như các trạm radar ven biển, vì Iran MỘT LẦN NỮA vi phạm Thỏa thuận Ngừng bắn!”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh Reuters

Nhà lãnh đạo Mỹ nói rằng rất có thể Iran “sẽ không bao giờ rút ra được bài học!”, đồng thời cho biết Washington có thể sẽ đến thời điểm “không còn có thể tiếp tục giữ thái độ kiềm chế”, và có thể “buộc phải hoàn tất bằng biện pháp quân sự công việc mà chúng tôi đã khởi đầu rất thành công”. Tổng thống Trump nhấn mạnh: “Nếu điều đó xảy ra, Cộng hòa Hồi giáo Iran sẽ không còn tồn tại nữa!”.

Những phát biểu trên của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi các vụ nổ tiếp tục được ghi nhận tại miền Nam Iran vào rạng sáng ngày 28-6, bao gồm khu vực Sirik và đảo Qeshm. Ngay sau đó, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) thông báo đã tiến hành thêm các cuộc không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự trên khắp Iran.

Iraq điều xe tăng bắt quan chức bị nghi tham nhũng

Hãng thông tấn Pháp AFP dẫn lời một quan chức an ninh Iraq cho biết, ngày 28-6, lực lượng nước này đã "mở cuộc đột kích theo lệnh của tòa án nhằm vào một số chính trị gia nghi phạm tội tham nhũng".

Xe tăng, xe quân sự tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 28-6. Ảnh: Rus Vesna

Video và ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy lực lượng an ninh Iraq xuất hiện tại Vùng Xanh, khu vực được bảo vệ nghiêm ngặt tại thủ đô Baghdad, với phương tiện hạng nặng như xe tăng M1 Abrams và thiết giáp.

Hãng Thông tấn Iraq (INA) dẫn lời một quan chức cấp cao cho biết "một số nghi phạm bị cáo buộc tham nhũng dựa trên lời khai tháng trước của Adnan al-Jumaili", cựu thứ trưởng dầu mỏ Iraq bị bắt tháng trước. Những nghị sĩ bị bắt không còn được hưởng quyền miễn trừ.

Thủ tướng Ali al-Zaidi cam kết chống tham nhũng và quản lý yếu kém hoành hành tại Iraq trong nhiều năm. Ông Zaidi dự kiến sang thăm Mỹ vào cuối tháng này. Một quan chức ngoại giao ở Baghdad nói chiến dịch đột kích ngày 28-6 "là một phần công tác chuẩn bị cho chuyến thăm, nhằm thể hiện cam kết của ông Zaidi với lời hứa của mình".

Pháp ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức dự đoán do nắng nóng cực đoan

Cơ quan Y tế Công cộng Pháp ngày 28-6 cho biết nước này đã ghi nhận khoảng 1.000 ca tử vong vượt mức dự đoán trong đợt nắng nóng cực đoan đang bao trùm châu Âu.

Một người phụ nữ giảm nhiệt tại một vòi nước gần Quảng trường Trocadero dưới thiết tiết nắng nóng cực đoan ở Paris, Pháp. Ảnh: Reuters

Theo cơ quan này, đây mới chỉ là số liệu sơ bộ. Phần lớn các trường hợp tử vong là người từ 65 tuổi trở lên, trong khi dữ liệu từ các viện dưỡng lão và các cơ sở chăm sóc vẫn đang được tổng hợp, đồng nghĩa số ca tử vong có thể tiếp tục gia tăng trong những ngày tới.

Tại Pháp, cơ quan khí tượng cho biết nền nhiệt cực đoan đã giảm bớt ở phần lớn lãnh thổ, song một số khu vực ở miền Đông Bắc vẫn đang nằm trong diện cảnh báo nắng nóng. Đợt nắng nóng bắt đầu từ ngày 20-6 đã khiến nhiều quốc gia châu Âu phải hứng chịu nền nhiệt kỷ lục.