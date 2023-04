Tham dự hội thảo, về phía Trung ương có Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Đinh Như Hoan; Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí-Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Thị Quỳnh Mai. Về phía tỉnh Quảng Trị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; các Ủy viên ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Quảng Trị; đại diện Ban Biên tập, phóng viên của 42 cơ quan báo Đảng các địa phương.

Phát biểu đề dẫn tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ cho rằng: Ngày nay, trong bối cảnh thế giới còn nhiều bất ổn về chính trị, các thế lực thù địch vẫn ra sức chống phá sự nghiệp cách mạng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta thì việc các Báo Đảng tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ thường xuyên và lâu dài.

Nhiệm vụ đó đã được Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị khóa XII xác định: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

Trách nhiệm của các cơ quan báo Đảng phải không ngừng nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. “Thông qua Hội thảo lần này, Báo Quảng Trị cũng như các cơ quan báo Đảng địa phương hy vọng sẽ trao đổi nhiều bài học kinh nghiệm quý báu để góp phần hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần tích cực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ quốc phòng-an ninh trong tình hình mới” -Tổng Biên tập Báo Quảng Trị nhấn mạnh.

Phát biểu chào mừng hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang, khẳng định vai trò của báo Đảng địa phương trong mọi giai đoạn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hoạt động đấu tranh, phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thể hiện trên mặt trận báo chí đã góp phần quan trọng nâng cao cảnh giác cách mạng, bồi dưỡng nhận thức đúng đắn cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa, khẳng định những nguyên tắc cơ bản của công cuộc đổi mới.

Tại hội thảo, đại diện các cơ quan báo Đảng địa phương đã trình bày tham luận, đóng góp nhiều cách làm, bài học kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trong giai đoạn mới. Trong đó, trách nhiệm tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần tiếp tục có những cách làm sáng tạo, hiệu quả hơn.

Phát biểu tham luận tại hội thảo, Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai Đoàn Minh Dưỡng thông tin: Báo có đồng chí Tổng Biên biên tập tham gia Ban Chỉ đạo 35 của tỉnh, tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền. Đặc biệt, các phòng chuyên môn, phóng viên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy-Ban Biên tập đã cụ thể hóa chủ trương thành kế hoạch tuyên truyền kịp thời, đa dạng thông tin, hình thức thể hiện. Các chủ đề, chủ điểm lớn về công tác này được chỉ đạo triển khai kịp thời, giao phóng viên/nhóm phóng viên thực hiện, gợi mở hướng tiếp cận, thu thập, khai thác thông tin, hình thành bài viết phục vụ tốt công tác tuyên truyền.

Hàng tuần trên số báo ra ngày thứ tư, Báo Gia Lai mở chuyên mục Thời sự-Bình luận để bàn luận những vấn đề thời sự chuyên sâu trong tỉnh, trong nước. Chuyên mục do một cây bút chính luận sắc sảo của Đài Tiếng nói Việt Nam phụ trách, đến nay đã duy trì được 6 năm. Từ năm 2022 báo mở chuyên mục “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị”, đăng tải những bài viết chuyên sâu của nhiều cây viết gạo cội, của lãnh đạo tỉnh, các Ban Đảng, sở, ngành, địa phương.

Các bài viết nêu lên yêu cầu của từng ngành, địa phương trong nhiệm vụ chính trị cũng như công tác cán bộ để “tự soi, tự sửa”. Cán bộ, đảng viên là người trực tiếp thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, gương mẫu chấp hành chỉ thị, nghị quyết, đường lối của Đảng, vì vậy muốn bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từng cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm nội quy, quy chế, điều lệ, nghị quyết của Đảng.

Việc phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến với người dân là nhiệm vụ trọng tâm của tờ Báo Đảng, làm cho người dân hiểu rõ chủ trương, pháp luật, thấm nhuần đường lối, chính sách để tự giác thực hiện. Từ nhận thức này, Báo Gia Lai đã thường xuyên lồng ghép chủ trương, chính sách, pháp luật qua những bài viết cụ thể.

Loạt bài “Một chỉ thị, trăm chuyển biến từ làng” nêu kết quả thực hiện chủ trương xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai đoạt giải Khuyến khích-Giải báo chí quốc gia năm 2022; loạt bài: Chung một dòng sông-ghi nhận tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia đoạt giải Nhì-Giải báo chí đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022... Các bài viết biểu dương, cổ vũ lan tỏa các nhân tố mới, điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt để quần chúng nhân dân noi gương học tập xuất hiện hàng ngày trên mặt báo.

Việc đấu tranh phản bác luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch cũng được quan tâm thực hiện thường xuyên. Báo Gia Lai có hàng trăm bài viết liên quan đến công tác phòng-chống tư tưởng xấu độc, đấu tranh phản bác và làm thất bại âm mưu diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ, xuyên tạc, bôi nhọ lãnh tụ, cán bộ, thể chế của các thế lực thù địch.

Hàng tuần, hàng tháng, báo đều có tin tuyên truyền Nhân dân nâng cao cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, yên tâm làm ăn, phát triển kinh tế, tích cực tố giác tội phạm, đấu tranh làm thất bại âm mưu của kẻ xấu. Cho đến nay, các tổ chức phản động, Fulro lưu vong vẫn xem Gia Lai là địa bàn trọng tâm chống phá. Vì vậy, các bài viết đấu tranh, làm sáng tỏ âm mưu, thủ đoạn của bọn phản động luôn được báo quan tâm đăng tải.

Bên cạnh lực lượng phóng viên chủ chốt, Ban Biên tập còn tập hợp, mời các cộng tác viên có uy tín tham gia cộng tác là các chuyên gia, các nhà khoa học, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, nhà báo tham gia viết bài, truyền đạt kinh nghiệm, tập huấn kỹ năng. Đội ngũ này bằng kinh nghiệm, sự am hiểu và thực tiễn nghề nghiệp đã có nhiều tác phẩm giá trị với hệ thống luận điểm, luận cứ giàu sức thuyết phục, lập luận sắc bén, lời lẽ hùng hồn, góp phần đập tan luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong tỉnh, đặc biệt là ở cơ sở, vùng xảy ra vấn đề nhạy cảm, phức tạp.

“Bối cảnh tình hình mới đặt ra cho lực lượng công tác trên mặt trận tư tưởng, văn hóa của Đảng nhiệm vụ càng thêm nặng nề, phức tạp. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Báo Gia Lai nhận thức tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 35- NQ/TW về “Tăng cường bảo về nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, cũng như các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy các cấp. Thực tế cho thấy, Báo Đảng địa phương rất cần định hướng và cung cấp, cập nhật thông tin nhanh chóng, đầy đủ của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam để chủ động trong công tác chỉ đạo, tuyên truyền.

Đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; phối hợp tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch gắn với biểu dương nhân rộng các điển hình tiên tiến trong mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bộ, ban, ngành trung ương, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh; phối hợp hiệu quả với các báo bạn trong việc chia sẻ thông tin, phương pháp, kỹ năng tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới”-Phó Tổng Biên tập Báo Gia Lai nêu giải pháp.

Tại hội thảo, Tổng Biên tập Báo Quảng Trị Trương Đức Minh Tứ đã trao cờ đăng cai tổ chức Hội thảo lần thứ 11 (vòng IV) cho Tổng Biên tập Báo Lâm Đồng Hồ Thị Lan.