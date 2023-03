Phát động cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Dự lễ phát động có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, gần 300 học viên các lớp đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Bài dự thi là tác phẩm chính luận được viết bằng tiếng Việt (hoặc tiếng dân tộc được dịch ra tiếng Việt) hoặc tiếng nước ngoài, thuộc một trong các loại hình: tạp chí (in hoặc điện tử), báo in hoặc điện tử đảm bảo quy định về hình thức nêu tại thể lệ cuộc thi. Các tác phẩm dự thi (bản in và file mềm) gửi về Trường Chính trị tỉnh từ khi phát động đến hết 15-6 (tính theo dấu bưu điện). Thời gian chấm thi từ 19-6 đến hết 28-6. Các bài viết xuất sắc, tiêu biểu sẽ được gửi dự thi ở cấp cao hơn.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, giảng viên, người lao động và học viên các lớp đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”.

Qua cuộc thi hình thành nguồn tác phẩm phong phú, có chất lượng, có tính chiến đấu cao phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tuyên truyền, bảo vệ đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nội dung các nghị quyết Hội nghị Trung ương khoá XIII.