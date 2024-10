Hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa khóa XIX (mở rộng)

Quang cảnh hội nghị lần thứ 18 Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Ayun Pa khóa XIX. Ảnh: Vũ Chi

9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế thị xã tiếp tục phát triển ổn định. Tổng diện tích gieo trồng đạt 11.583,1 ha, đạt 100,07% kế hoạch, tăng 1,19% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất công nghiệp 1.932,5 tỷ đồng, đạt 77,45% kế hoạch, tăng 6,02% so với cùng kỳ. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 112,7 tỷ đồng, đạt 100,7% so với dự toán tỉnh giao, tăng 29% so với cùng kỳ.

Công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030 đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu. Thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Tính đến ngày 20-9, Đảng bộ thị xã đã kết nạp được 64 đảng viên, đạt 114,3% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân được chú trọng; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp tiếp tục được quan tâm chỉ đạo.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích khó khăn trong thực hiện một số nhiệm vụ như: xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số; xã nông thôn mới nâng cao; các giải pháp kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự; công tác lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công còn chậm; vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế còn gặp khó khăn...

Đại biểu xã Ia Sao phát biểu về vấn đề xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Vũ Chi

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy Ayun Pa Trần Quốc Khánh nhấn mạnh: Năm 2024 là năm cuối cùng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIX, do đó đòi hỏi toàn Đảng bộ phải nỗ lực phấn đấu với quyết tâm chính trị cao, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ những nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm đã đề ra.

Trong đó tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; tổ chức quán triệt, triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản của cấp trên, đảm bảo các nội dung, điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, đặc biệt là công tác nhân sự; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiếu số; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư công.

Bí thư Thị ủy cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan chuyên môn tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu chưa đạt, chỉ tiêu đạt thấp, từ đó có các giải pháp cụ thể triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra.