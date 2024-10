Dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ 20 (mở rộng) có ông Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ia Pa lần thứ 20 (mở rộng). Ảnh: Mai Linh

9 tháng đầu năm 2024, kinh tế huyện tiếp tục phát triển ổn định. Tổng giá trị sản xuất theo giá hiện hành 6.168,3 tỷ đồng, đạt 81,57% chỉ tiêu Nghị quyết, tăng 12,35% so với cùng kỳ. Toàn huyện gieo trồng được 37.720 ha cây trồng các loại, đạt 100% kế hoạch, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Thu ngân sách tại địa phương được 19,08 tỷ đồng, đạt 82,96% chỉ tiêu Nghị quyết.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều đổi mới. 9 tháng đầu năm, các tổ chức cơ sở đảng đã kết nạp được 75 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 10,25% so với chỉ tiêu Nghị quyết.

Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, y tế triển khai có hiệu quả; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng thụ hưởng. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác quân sự địa phương, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội có chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Hội nghị đã dành thời gian thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ khó khăn như tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công một số công trình, dự án còn chậm so với kế hoạch; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại còn kéo dài; tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật có chiều hướng tăng; tai nạn giao thông tăng cả 3 chỉ số so với cùng kỳ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt đánh giá cao những kết quả đạt được trong triển khai nhiệm vụ 9 tháng đầu năm của Huyện ủy Ia Pa. Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cũng yêu cầu địa phương phải rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2024 để đánh giá và có giải pháp cụ thể đối với từng chỉ tiêu chưa đạt và gần đạt; quan tâm công tác rà soát, quy hoạch cán bộ chuẩn bị cho Đại hội Đảng cấp cơ sở đảm bảo đúng tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đã đề ra.