Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Minh

9 tháng đầu năm 2024, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Thị ủy An Khê, sự điều hành linh hoạt của UBND thị xã đã đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng giá trị sản xuất (giá hiện hành) đạt 15.414 tỷ đồng, bằng 70,76% kế hoạch; theo giá so sánh năm 2010 là 9.149 tỷ đồng, tăng 7,09% so với cùng kỳ năm ngoái. Thu ngân sách Nhà nước được 106,17 tỷ đồng, bằng 72,28% kế hoạch.

Lĩnh vực văn hóa-xã hội có bước phát triển; các chế độ chính sách, an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,5%, tăng 0,83% so với cùng kỳ năm 2023. Tổ chức giao quân đạt chỉ tiêu trên giao. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Công tác tổ chức, cán bộ được quan tâm chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực; chủ động trong công tác triển khai đại hội đảng các cấp; Mặt trận và các tổ chức chính trị-xã hội thị xã triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên theo kế hoạch.

Hội nghị đã giành nhiều thời gian để các đại biểu tập trung thảo luận, bàn giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và thống nhất những giải pháp nhằm triển khai thực hiện công tác 3 tháng cuối năm 2024 tốt hơn.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Thị ủy An Khê Nguyễn Xuân Phước đề nghị lãnh đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị, phải cùng tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã nhìn nhận thấu đáo nhiệm vụ chính trị hiện nay của địa phương; huy động sự vào cuộc của tất cả các cấp, các ngành với phương châm quyết tâm, quyết làm, quyết liệt, dứt điểm, tăng tốc, bứt tốc, phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm 2024 và của cả nhiệm kỳ 2020-2025...