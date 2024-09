Từ năm 2021 đến 2024, UBND thị xã An Khê đã ban hành 7 văn bản triển khai các hướng dẫn, chỉ đạo của cấp trên về công tác quản lý, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư công cho các công trình, dự án. Theo phân cấp quản lý nguồn vốn, từ năm 2021 đến nay, đã có tổng cộng 46 dự án đã được phê duyệt quyết toán hoàn thành, tổng giá trị đề nghị quyết toán hơn 141,322 tỷ đồng, tổng giá trị phê duyệt quyết toán 141,134 tỷ đồng.

Qua đánh giá cho thấy, thời gian nộp hồ sơ quyết toán một số dự án thuộc kế hoạch đầu tư công tại thị xã An Khê thời gian qua vẫn còn chậm so với quy định, chủ yếu các công trình, dự án quyết toán trong năm 2021 do số lượng các dự án hoàn thành trong năm cuối kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 nhiều dẫn đến chủ đầu tư không kịp lập hồ sơ quyết toán đúng thời gian quy định. Đồng thời một số hồ sơ đề nghị quyết toán chưa đầy đủ theo quy định dẫn đến phải mất thời gian của cơ quan chủ trì thẩm tra để chờ bổ sung hồ sơ.

Ngoài ra, số lượng cán bộ làm công tác quản lý chất lượng công trình (Phòng Quản lý đô thị) còn thiếu cũng dẫn đến khó khăn trong việc bố trí thời gian tổ chức công tác nghiệm thu công trình theo tiến độ hoàn thành các công trình, dự án.

Sau khi nghe ý kiến từ các thành viên trong Đoàn giám sát cũng như giải trình của thị xã, ông Nguyễn Đình Phương nhấn mạnh: “An Khê thực hiện khá tốt công tác quyết toán đầu tư công, việc chậm chỉ diễn ra trong thời điểm năm 2021 với lý do khách quan. Tuy nhiên, để thời gian tới, công tác này tốt hơn, thị xã phải bố trí thêm cán bộ phụ trách công tác này; có thể thành lập tổ giám sát để hướng dẫn cán bộ cấp xã thực hiện lập hồ sơ để tránh chậm thời gian hoặc sai sót; cần xử lý những trường hợp quá chậm lập hồ sơ quyết toán đầu tư công”.