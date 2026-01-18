Gia Lai: Vận động 9 công dân cư trú tại Thái Lan hồi hương về Việt Nam

(GLO)- Ngày 17-1, Thượng tá Đỗ Xuân Hưng - Trưởng phòng An ninh nội địa (Công an tỉnh Gia Lai) cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng vận động, đón 9 công dân là người đồng bào dân tộc thiểu số hồi hương, đoàn tụ gia đình sau nhiều năm lưu lạc tại Thái Lan.

Theo đó, các trường hợp này thuộc 4 hộ gia đình đang sinh sống tại các làng thuộc địa bàn 3 xã: Phú Thiện, Ia Grai, Ia Ko; trong đó có 1 trường hợp thuộc diện đối tượng truy nã về tội hủy hoại rừng. Nghe theo lời các đối tượng phản động và ảo vọng về một cuộc sống giàu sang, họ rời bỏ quê hương trốn sang Thái Lan, mục đích đi sang nước thứ ba cùng giấc mộng hão huyền.

Thượng tá Đỗ Xuân Hưng - Trưởng phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai trò chuyện, động viên các công dân hồi hương. Ảnh: Hồng Tân

Thời gian sống trên đất Thái Lan, họ phải sống trong điều kiện vô cùng khó khăn khi không có chỗ ở, không việc làm ổn định và nỗi sợ bị chính quyền sở tại bắt giữ, xử lý về hành vi nhập cư bất hợp pháp. Trong năm 2025, Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã 2 lần truy quét, đưa hơn 100 người dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đang cư trú bất hợp pháp trên đất Thái Lan vào Trung tâm giam giữ Di trú (IDC).

Là một trong số các trường hợp được giúp đỡ quay về quê nhà, chị Siu H’Met (SN 1974, trú làng Hra, xã Ia Ko) chia sẻ: “Từ ngày qua Thái Lan, sung sướng đâu không thấy, chỉ thấy khổ cực, đói khát. Lúc nào cũng sợ bị cảnh sát truy bắt, chúng tôi chỉ dám sống những vùng hẻo lánh, đổi chỗ ở liên tục, nay đây mai đó, không biết nhà là gì”.

Hằng ngày, những người như chị Siu H’Met phải làm nhiều công việc khác nhau để mưu sinh, như cắt cây, phụ hồ, rửa chén bát với tiền công rẻ mạt. Không đủ điều kiện sống tối thiểu, họ trông chờ sự giúp đỡ của các đoàn từ thiện. Cuộc sống lay lắt, nhiều người trong số họ đã hối hận về quyết định sai lầm.

Để giúp đỡ họ, Phòng An ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc, thông qua người thân của các trường hợp nói trên để nắm bắt tình hình, thuyết phục những người đang cư trú bất hợp pháp ở Thái Lan hồi hương. Bên cạnh đó hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để bà con trở về Việt Nam an toàn, thuận lợi tái hòa nhập buôn làng, xây dựng lại cuộc sống.