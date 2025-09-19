Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.
Với chủ đề: “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn 3 xã tham gia.
Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 279 đơn vị máu an toàn. Số máu này được chuyển về kho máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.
(GLO)-Ngày 14-9, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh và UBND xã Nhơn Châu, các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện tại 01 Võ Nguyên Giáp (phường Quy Nhơn).
(GLO)- Chiều 14-9, chùa Huệ Khánh (phường Bình Định, tỉnh Gia Lai) đã trao tặng 50 suất quà gồm gạo và nhu yếu phẩm (mỗi suất trị giá 400.000 đồng) cho các trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, người già neo đơn trên địa bàn phường Bình Định.
(GLO)- Ngày 14-9, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Ấn Phụng tổ chức diễn tập phương án chữa cháy và CNCH tại Cửa hàng xăng dầu số 3 (xã Chư A Thai).
(GLO)- Ngày 13-9, UBND tỉnh Gia Lai có Công văn số 3416/UBND-KGVX về việc áp dụng chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) đối với một số đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh. Trong đó, đề nghị điều chỉnh chính sách theo hướng thống nhất áp dụng một mức hưởng BHYT là 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho toàn bộ đối tượng hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng.
(GLO)- Chiều 14-9, Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Gia Lai) phối hợp Công an xã Tuy Phước Tây diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Phát và Công ty TNHH Đồ gỗ Nghĩa Tín (Cụm công nghiệp Phước An).
(GLO)-Ngày 14-9, tại thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn, tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn phối hợp với Facebook Minh Hoàng và nhóm Thiện nguyện Yêu Thương An Nhơn tổ chức chương trình “Vui Tết Trung Thu-An toàn mỗi ngày”.
(GLO)- Sáng 14-9, UBND phường An Phú (tỉnh Gia Lai) đã khen thưởng đột xuất cho anh Sinh (SN 1997, Trưởng thôn Do-Guăh) vì có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ động vật hoang dã.
(GLO)- Hơn 500 người dân khó khăn ở xã Cát Tiến đã được các y, bác sĩ của CLB Dược, Nha, Y, Bác sĩ tình nguyện Bắc Trung Nam về khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn chăm sóc bảo vệ sức khỏe, đồng thời được tặng những phần quà nhu yếu phẩm thiết thực.
(GLO)- Tết Trung thu đang đến gần, không khí rộn ràng lan tỏa khắp nơi. Trên phố, hương bánh nướng, bánh dẻo thoảng bay trong gió. Trong những gian bếp nhỏ, những người thợ vẫn miệt mài làm ra những mẻ bánh thơm ngon, góp hương vị cho mùa đoàn viên.
(GLO)- Ngày 12-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật BHXH, Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sửa đổi, bổ sung cho 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách BHXH, BHYT đến từ 50 doanh nghiệp trên địa bàn quản lý.
(GLO)- Sáng 12-9, Hội Bảo trợ người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai phối hợp với Nhóm Hoa hướng dương (phường Quy Nhơn) trao tặng học bổng cho học sinh, sinh viên (HSSV) mồ côi vượt khó học tốt ở các xã, phường.
(GLO)- Trước tình trạng thanh thiếu niên tụ tập chạy xe tốc độ cao, lạng lách nguy hiểm, Công an xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt từ sớm, từ xa nhằm ngăn chặn vi phạm và kéo giảm nguy cơ tai nạn giao thông.
(GLO)- Ngày 9-9, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh phối hợp với Trường Đại học FPT Quy Nhơn tổ chức talkshow với chủ đề “Chia sẻ về chính sách bảo hiểm y tế (BHYT)”. Hoạt động diễn trong khuôn khổ Tuần lễ định hướng dành cho hơn 500 tân sinh viên K21.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan tăng cường đầu tư, kêu gọi đầu tư các dự án nhà máy xử lý rác thải bằng công nghệ tiên tiến, hiện đại. Qua đó, giải quyết áp lực trong xử lý rác thải, hướng đến mục tiêu thân thiện với môi trường, biến rác thải thành tài nguyên.
(GLO)- Chiều 9-9, Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Đại đức Thích Trung Kính (chùa Quan Âm, phường Pleiku) trao tặng 52 suất quà (trị giá 250.000 đồng/suất) cho các hộ nghèo trên địa bàn xã.
(GLO)- Nhiều tuyến đường xuống cấp cộng với ngầm tràn thường xuyên bị chia cắt trong mùa mưa khiến việc đi lại của người dân làng Vel và làng Sur A (xã Ia Ko, tỉnh Gia Lai) gặp nhiều khó khăn. Bà con kỳ vọng Nhà nước sớm đầu tư cầu, đường kiên cố để việc đi lại bảo đảm an toàn, thuận tiện hơn.