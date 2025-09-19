Gia Lai tiếp nhận 279 đơn vị máu an toàn

(GLO)- Sáng 19-9, tại hội trường xã Ia Pa, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Gia Lai phối hợp với UBND các xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul và Khoa Huyết học-Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2025.

Đông đảo cán bộ, công chức, người dân 3 xã Ia Pa, Pờ Tó, Ia Tul tham gia hiến máu. Ảnh: Vũ Chi

Với chủ đề: “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, ngày hội hiến máu tình nguyện đã thu hút gần 300 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, thanh niên và người dân trên địa bàn 3 xã tham gia.

Kết quả, Ban tổ chức đã thu được 279 đơn vị máu an toàn. Số máu này được chuyển về kho máu của Bệnh viện Đa khoa Gia Lai để phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân.