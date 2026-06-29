Gia Lai mở rộng đầu tư sang các tỉnh Ðông Bắc Campuchia

(GLO)- Với lợi thế về quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên và dư địa phát triển lớn, các tỉnh Ðông Bắc Campuchia đang dần trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư Gia Lai. Chính quyền tỉnh Gia Lai luôn đồng hành, hỗ trợ để các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh trên đất nước bạn.

Ngay sau khi ký Bản ghi nhớ về đầu tư phát triển Dự án trồng cây ăn quả và cây công, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với diện tích gần 2.000 ha, tổng vốn đầu tư dự kiến gần 28,8 triệu USD với Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng (Vương quốc Campuchia) vào cuối tháng 3-2026 tại phường Quy Nhơn, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã nhanh chóng bắt tay vào triển khai dự án nhằm đảm bảo tiến độ đề ra.

Khu nhà xưởng chế biến, đóng gói trái cây của Công ty Nông nghiệp Hoàng Anh Gia Lai - Stung Treng tại tỉnh Stung Treng. Ảnh: R’Piên

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai - cho biết: Đến thời điểm này, các thủ tục pháp lý triển khai dự án đã hoàn thành. Công ty sẽ nâng diện tích trồng cây ăn trái và loại cây trồng khác tại tỉnh Stung Treng từ 3.000 ha lên 5.000 ha, tập trung vào các loại cây đem lại hiệu quả kinh tế cao như chuối, sầu riêng, xoài và cà phê. Đồng thời tạo việc làm thường xuyên cho 1.500 lao động địa phương.

Đặc biệt mới đây, tại TP Stung Treng, Ủy ban chính quyền tỉnh Stung Treng và UBND tỉnh Gia Lai đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến đầu tư song phương Stung Treng - Gia Lai năm 2026.

Đây chính là nền tảng quan trọng để các DN Gia Lai và chính quyền, DN tỉnh Stung Treng từng bước hiện thực hóa các ý tưởng hợp tác thành những dự án cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và cộng đồng DN hai bên.

Tại hội nghị này, lãnh đạo chính quyền tỉnh Stung Treng đã ký Bản ghi nhớ đầu tư với Công ty CP Phú Tài về nghiên cứu đầu tư trồng 10.000 ha rừng gỗ lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Sỹ Hòe - Tổng Giám đốc Công ty CP Phú Tài - cho biết: “Trong quá trình khảo sát, tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh Stung Treng, chính quyền và các sở, ngành đã tạo mọi điều kiện rất thuận lợi. Sau khi phát triển trồng rừng cây gỗ lớn, chúng tôi sẽ tiến hành xây dựng nhà máy chế biến gỗ để khép kín chuỗi cung ứng tuần hoàn”.

Lãnh đạo Công ty CP Phú Tài (hàng đầu, bên trái) ký kết với tỉnh Stung Treng về nghiên cứu đầu tư trồng 10.000 ha rừng gỗ lớn với tổng vốn đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng. Ảnh: R'Piên

Ông Sor Soputra - Tỉnh trưởng tỉnh Stung Treng - chia sẻ: Tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành và DN liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất cũng như thực hiện đúng các quy định của Campuchia để hỗ trợ các DN của Việt Nam nói chung, Gia Lai nói riêng khi chọn Stung Treng để hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh Gia Lai có 15 DN đầu tư và triển khai 19 dự án tại Campuchia với tổng vốn đăng ký hơn 913 triệu USD, trong đó có 14 dự án tại 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia. Các dự án chủ yếu tập trung trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp như chăn nuôi bò; trồng, chế biến và xuất khẩu cao su, dầu cọ, chuối, xoài, dứa, bưởi, sầu riêng.

Một số DN triển khai đầu tư hiệu quả với quy mô lớn, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương và được chính quyền các tỉnh của nước bạn đánh giá cao.

Điển hình như Công ty CP Cao su Chư Sê - Kampong Thom có tổng vốn đầu tư 2.993 tỷ đồng; hiện trồng gần 16.269 ha cao su tại địa bàn 3 tỉnh: Kampong Thom - Siêm Riệp - Preah Vihear, cùng hệ thống nhà máy chế biến mủ cao su hiện đại bậc nhất khu vực đang hoạt động tại nước bạn.

Năm 2025, sản lượng khai thác mủ của công ty đạt 33.495 tấn, vượt hơn 2.000 tấn so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận đạt 400 tỷ đồng; tạo việc làm ổn định cho hơn 3.500 lao động với mức lương trung bình 13,8 triệu đồng/người/tháng.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh khẳng định: Việt Nam và Campuchia là hai quốc gia láng giềng gần gũi, có quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết, gắn bó lâu đời. Tỉnh Gia Lai xác định việc hợp tác với các địa phương khu vực Đông Bắc Campuchia không chỉ là nhiệm vụ đối ngoại thường xuyên mà còn là định hướng chiến lược trong phát triển kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại và giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Sự phát triển của Gia Lai sẽ gắn với việc mở rộng không gian hợp tác khu vực, phát huy lợi thế bổ trợ giữa các địa phương láng giềng trên tinh thần cùng phát triển, cùng hưởng lợi.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ kết nối thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để các DN của tỉnh tìm hiểu, hợp tác đầu tư tại các tỉnh Đông Bắc Campuchia. Đồng thời mong muốn chính quyền các tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ DN Gia Lai trong quá trình nghiên cứu, triển khai các dự án hợp tác.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Gia Lai và các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tinh thần hợp tác chân thành, bình đẳng, cùng có lợi, cùng sự năng động, quyết tâm của cộng đồng DN trong nỗ lực triển khai các nội dung hợp tác, hy vọng sẽ đóng góp tích cực vào phát triển KT-XH và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam- Campuchia.