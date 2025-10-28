Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai: Khởi tố đối tượng lừa đảo lấy tiền chơi cờ bạc

NGUYỄN GIANG
(GLO)- Ngày 28-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố và tạm giam đối với Võ Hoàng Kha (SN 1998, trú tại thôn Đông Lâm, xã An Nhơn Tây) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo điều tra của Công an phường Bình Định, do đang nợ anh Bùi Ngọc A. (SN 1979, trú thôn Tráng Long, xã An Nhơn Tây) 34 triệu đồng và không có khả năng trả, Kha tung tin gian dối với anh A. rằng mình đang sở hữu mô tô hiệu Honda SH BKS 81M1-132.xx.

Chiếc xe này Kha đang cầm cố tại một tiệm cầm đồ ở phường An Nhơn Tây với số tiền 15 triệu đồng.

co-quan-csdt-thuc-hien-lenh-bat-tam-giam-vo-hoang-kha-anh-dvcc.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra thực hiện lệnh bắt tạm giam Võ Hoàng Kha. Ảnh: ĐVCC

Khi nghe Kha tung tin, anh A. muốn mua mô tô để trừ nợ. Lúc này, Kha thỏa thuận với anh A. đưa thêm 15 triệu đồng để Kha lấy xe đang cầm cố và bán cho anh A. trừ nợ. Việc thỏa thuận này diễn ra tại một quán cà phê ở phường Bình Định.

Sau khi nhận 15 triệu đồng từ anh A., Võ Hoàng Kha không liên hệ với người đang cầm cố xe để chuộc xe như thỏa thuận mà sử dụng để chơi cờ bạc.

Cơ quan Công an cũng đã làm rõ chiếc xe mà Võ Hoàng Kha cầm cố không phải xe của Kha, mà của bạn gái mình.

Cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

