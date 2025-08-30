Công an xã Cửu An bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Trước đó, ngày 29-8, một người đàn ông lạ mặt đến tiệm tạp hóa của chị L.T.B.H. (SN 1994, trú tại thôn Tú Thủy 1, xã Cửu An) nhờ chuyển khoản 6 triệu đồng và hứa sẽ gửi lại tiền mặt. Chị H. tin tưởng nên đã chuyển 6 triệu đồng từ tài khoản cá nhân của mình đến tài khoản của người đàn ông trên.

Đối tượng Trần Văn Định tại cơ quan Công an. Ảnh: ĐVCC

Sau khi chị H. chuyển tiền, người này tiếp tục nhờ chuyển khoản thêm 4 triệu đồng nữa để trả luôn tiền mặt 10 triệu đồng. Tuy nhiên, khi nhận được 10 triệu đồng, đối tượng tìm mọi lý do trì hoãn. Lợi dụng lúc chị H. vào nhà, đối tượng đã điều khiển xe máy bỏ chạy theo hướng vào xã Kông Bơ La.

Phát hiện đối tượng bỏ chạy, chị H. trình báo sự việc với Công an xã Cửu An.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Cửu An đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Kông Bơ La truy đuổi đối tượng. Đến đoạn Tỉnh lộ 669 thuộc xã Kông Bơ La, tổ công tác đã đuổi kịp và bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan Công an, đối tượng khai là Trần Văn Định (SN 1984, trú tại thôn Hòa Thuận, xã Bình Khê). Định cũng đã thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối để lừa đảo chiếm đoạt 10 triệu đồng của chị H.

Qua đấu tranh nhanh, đối tượng Định khai nhận thêm: Với thủ đoạn tương tự, ngày 29-8, đối tượng cũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người dân khác ở địa bàn phường An Khê và xã Bình Khê, mỗi người 4,5 triệu đồng.

Công an xã Cửu An đang tiếp tục củng cố hồ sơ để bàn giao đối tượng cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiến hành xử lý theo quy định của pháp luật.