Gia Lai: Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm

(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch vừa ký Quyết định số1796/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh về an toàn thực phẩm.

Quy chế gồm 2 chương và 14 điều quy định về chế độ làm việc của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo liên ngành tỉnh Gia Lai về an toàn thực phẩm.

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo (Sở Y tế) có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm vào các đợt cao điểm. Ảnh: P.V

Ban Chỉ đạo hoạt động trên nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, được hưởng phụ cấp (nếu có); thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định và chịu trách nhiệm được phân công trước Trưởng ban Chỉ đạo; có trách nhiệm báo cáo tình hình bảo đảm an toàn thực phẩm thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ trách thông qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo.

Sở Y tế là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, là đầu mối giúp Ban Chỉ đạo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo, có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Quy chế quy định rõ nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo và các cơ quan thường trực. Trong đó, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm theo hướng dẫn của Bộ Y tế, các bộ, ngành Trung ương liên quan và phù hợp với tình hình của địa phương, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt; tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch được duyệt. Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo hoạt động của các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong xử lý các vấn đề cần phối hợp liên ngành về an toàn thực phẩm.

Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các sở, ngành, UBND các xã, phường thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

Tổ chức sơ kết, tổng kết theo định kỳ 6 tháng, hàng năm; báo cáo UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm về tình hình triển khai thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Các thành viên Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và kiểm tra tình hình thực hiện công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong phạm vi mình quản lý theo dõi. Ảnh: P.V

Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo liên ngành (Sở Y tế) có nhiệm vụ bố trí cán bộ thực hiện đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo có hiệu quả. Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương tổ chức tập huấn kiến thức quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm cho cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trực thuộc và UBND các xã, phường trong công tác chuyên môn nghiệp vụ để triển khai thực hiện các hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp tổ chức kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm vào các đợt cao điểm như: “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm”, Tết Trung thu, Tết Nguyên đán và mùa lễ hội Xuân... theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn tỉnh khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Sở Y tế cũng là đầu mối tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Bộ Y tế kết quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại địa phương và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công.