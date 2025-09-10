Danh mục
Gia Lai: Tạm giữ hơn 100 hũ cơm rang không đảm bảo an toàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGUYỄN CHƠN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Đội Quản lý thị trường số 4 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai) tạm giữ 101 hũ cơm rang và củng cố hồ sơ xử lý vi phạm đối với hộ kinh doanh Trần Thị H. (SN 1971, ở thôn Định Tố, xã Vĩnh Thạnh) vì không đảm bảo điều kiện an toàn thực phẩm.

Trước đó, ngày 9-9, Đội Quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an xã Vĩnh Thạnh kiểm tra cơ sở sản xuất cơm rang của hộ kinh doanh Trần Thị H. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện công nhân của cơ sở đang chế biến cơm rang đóng gói, chuẩn bị giao hàng cho khách đã đặt qua kênh TikTok và Shopee.

com-rang-mat-ve-sinh.jpg
Các công nhân chế biến cơm rang tại cơ sở của hộ kinh Trần Thị H. (xã Vĩnh Thạnh).
﻿Ảnh: ĐVCC

Kết quả kiểm tra cho thấy, hộ kinh doanh này không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm và chưa công bố chất lượng sản phẩm. Đáng chú ý, các sản phẩm làm ra chỉ bán cho khách hàng mua online, không bán tại chỗ.

Đội Quản lý thị trường số 4 tiến hành tạm giữ 101 hũ cơm rang (mỗi hũ trọng lượng 0,5 kg) trị giá hơn 8,5 triệu đồng (tính theo giá niêm yết tại hộ kinh doanh), lập biên bản vi phạm hành chính trình cấp thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đánh giá bài viết

