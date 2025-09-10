Gia Lai: 300 công chức cấp xã, phường và nhân viên y tế tập huấn về quản lý an toàn thực phẩm

Quang cảnh lớp tập huấn ngày 10-9. Ảnh: Như Nguyện

Đây là lớp tập huấn thứ nhất với sự tham gia của 60 học viên đến từ 26 xã, phường trên địa bàn phía Tây tỉnh Gia Lai. 4 lớp tập huấn còn lại sẽ diễn ra vào ngày 11, 12 (tại phường Pleiku), 16 và 17-9 (tại phường Quy Nhơn), đảm bảo 100% công chức, viên chức phụ trách lĩnh vực liên quan an toàn thực phẩm (ATTP) tại 135 xã, phường trên địa bàn tỉnh được tham gia đầy đủ.

Tại lớp tập huấn, các học viên sẽ được chuyên viên Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh phổ biến 5 chuyên đề gồm: Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ATTP theo mô hình chính quyền hai cấp; hướng dẫn công tác giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực ATTP; hướng dẫn công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP tại địa phương; hướng dẫn chế độ báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất về công tác ATTP. Lớp tập huấn cũng dành thời gian để các chuyên gia và học viên thảo luận và giải đáp thắc mắc.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai tổ chức 5 lớp tập huấn chuyên môn về công tác quản lý an toàn thực phẩm cho 300 công chức cấp xã, phường và viên chức thuộc Trung tâm Y tế trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Được biết, lớp tập huấn nhằm nâng cao năng lực về chuyên môn nghiệp vụ, trang bị kiến thức quản lý về ATTP cho công chức cấp xã, phường và viên chức thuộc Trung tâm Y tế phụ trách lĩnh vực ATTP trên địa bàn tỉnh. Đồng thời là dịp trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, chỉ đạo nghiệp vụ và đề xuất các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước về ATTP trên địa bàn, góp phần tăng cường hiệu quả công tác đảm bảo ATTP tại địa phương.