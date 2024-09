(GLO)- Sau 5 năm triển khai, Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã đã để lại dấu ấn rõ nét trong đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở tại Gia Lai.

Lực lượng Công an chính quy được đào tạo bài bản, có kinh nghiệm đã phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở, trở thành chỗ dựa tin cậy của quần chúng nhân dân.

Tháng 5-2019, Thiếu tá Lê Đình Hải được Công an huyện Ia Pa điều động về làm Trưởng Công an xã Ia Mrơn. Thời điểm ấy, một số hộ gia đình trên địa bàn xã bị kẻ xấu dụ dỗ, lôi kéo tham gia sinh hoạt “Tin lành Đê ga” và thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật.

Ngay sau khi nhận nhiệm vụ, Thiếu tá Hải đã cùng cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị chủ động bám sát địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và đời sống của các đối tượng FULRO thuộc diện quản lý, giáo dục tại cộng đồng. Trên cơ sở đó, lực lượng Công an phối hợp với chính quyền xã và các chức sắc tôn giáo tổ chức vận động, giáo dục để các trường hợp này nhận thức rõ hành vi sai trái, tự nguyện quay về sinh hoạt tôn giáo thuần túy được Nhà nước công nhận.

Thiếu tá Hải cho biết: “Để vận động, cảm hóa các trường hợp này, Công an xã đã tham mưu Ban Chỉ đạo về quản lý, giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng của xã thực hiện nhiều giải pháp giúp họ tái hòa nhập cộng đồng. Đến nay, chúng tôi phối hợp vận động được 23 trường hợp tự nguyện từ bỏ “Tin lành Đê ga”.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục tuyên truyền, vận động các trường hợp còn lại và giúp họ tham gia mô hình “Trở về đức tin, giữ bình yên thôn, làng”. Bên cạnh đó, Công an xã cũng đã tập trung xây dựng, phát huy hiệu quả các mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2023, xã Ia Mrơn được đưa ra khỏi diện trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự”.

Tương tự, ngay sau nhận nhiệm vụ ở cơ sở, cán bộ, chiến sĩ Công an xã Ia Tiêm (huyện Chư Sê) đã đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn; tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, làng, cơ sở tôn giáo, trường học. Bên cạnh đó, đơn vị chủ động tham mưu giúp chính quyền địa phương xây dựng, kiện toàn các mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại úy Lê Minh Hương-Phó Trưởng Công an xã Ia Tiêm-chia sẻ: Trước đây, trên địa bàn xã thường xuyên xảy ra các vụ trộm cắp tài sản. Tình trạng vi phạm Luật Giao thông đường bộ cũng diễn ra phổ biến. Nguyên nhân là do ý thức chấp hành pháp luật và việc quản lý, bảo vệ tài sản của người dân còn hạn chế. Sau khi được điều động về nhận nhiệm vụ tại Công an xã, các cán bộ, chiến sĩ tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, phương thức, thủ đoạn của tội phạm và phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đến nay, Công an xã đã xây dựng 8 mô hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, ý thức chấp hành pháp luật của người dân đã được nâng lên; phạm pháp hình sự, vi phạm trật tự an toàn giao thông được kiềm chế. “Riêng từ đầu năm đến nay, Công an xã tổ chức 7 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại các thôn, làng với hơn 2.000 lượt người tham gia; vận động thu hồi 18 súng cồn, giáo mác tự chế”-Đại úy Hương nói.

Nói về vai trò của lực lượng Công an xã, ông Trần Văn Ban-Chủ tịch UBND xã Ia Tiêm-cho hay: Những năm trước đây, Ia Tiêm là “điểm nóng” về an ninh trật tự của huyện Chư Sê. Từ khi điều động về cơ sở, lực lượng Công an chính quy đã làm tốt việc tuần tra, kiểm soát, bám địa bàn, quản lý cư trú nên tình hình an ninh trật tự được duy trì ổn định.

Tính đến cuối tháng 8-2024, Công an tỉnh đã bố trí cán bộ, chiến sĩ Công an chính quy tại 196/196 xã, thị trấn, bảo đảm trung bình 6,08 cán bộ, chiến sĩ/xã, thị trấn. Đến nay, tỉnh không còn xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự.

Từ khi triển khai thực hiện Đề án đến nay, lực lượng Công an cấp xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND cùng cấp ban hành gần 11.000 văn bản chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh trật tự; tiếp nhận 1.203 tin báo, tố giác về tội phạm và tổ chức kiểm tra xác minh ban đầu 1.088 tin; chuyển cơ quan có thẩm quyền 1.212 tin bảo đảm trong thời hạn quy định.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã bắt, vận động đầu thú 20 đối tượng truy nã; lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính 4.401 vụ việc vi phạm pháp luật với số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cùng với đó, Công an cấp xã vận động thu hồi 2.096 khẩu súng các loại, 1.981 viên đạn, đầu đạn, lựu đạn; 920 vũ khí thô sơ, linh kiện lắp ráp; 160 công cụ hỗ trợ và 941 kíp nổ, tiền chất thuốc nổ. Lực lượng Công an các xã, thị trấn đã lập 94 hồ sơ đưa đối tượng ra giáo dục tại cộng đồng; đưa vào trường giáo dưỡng 22 đối tượng; đưa vào cơ sở cai nghiện 121 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng Công an xã đã xây dựng 545 mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tổ chức hơn 3.400 lượt tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại thôn, làng, trường học, cơ quan, doanh nghiệp với khoảng 765 ngàn lượt người tham gia.

Trao đổi với P.V, Đại tá Phạm Hữu Trường-Phó Giám đốc Công an tỉnh-thông tin: Lực lượng Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ sở, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận, đánh giá cao, người dân tin tưởng.

Thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục bám sát Kế hoạch số 118-KH/ĐUCA ngày 25-5-2022 của Đảng ủy Công an Trung ương về việc thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; Nghị quyết số 12-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị số 11/CT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an về thực hiện một số nhiệm vụ nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Công an xã, thị trấn đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới để triển khai các nội dung công việc theo chức năng, nhiệm vụ được phân công nhằm bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, lộ trình đề ra.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng tiếng dân tộc thiểu số cho cán bộ Công an cấp xã; tổ chức hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ, nhất là công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác hồ sơ nghiệp vụ và công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác về tội phạm.

Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý các sai phạm, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.