Xây dựng lực lượng Công an trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

(GLO)- Lời Tòa soạn: Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII, Công an tỉnh đã đạt được những kết quả rõ nét, tạo chuyển biến sâu sắc trên các mặt công tác. Phóng viên Báo Gia Lai đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Rah Lan Lâm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh về những kết quả nổi bật của lực lượng Công an toàn tỉnh trong thời gian qua.

* P.V: Đảng bộ Công an tỉnh được đánh giá là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). Thiếu tướng có thể cho biết Đảng ủy Công an tỉnh đã có những chỉ đạo cụ thể như thế nào để đạt kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025), Đảng ủy Công an tỉnh đã cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động với những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ để tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc trong các tổ chức cơ sở Đảng trong các cấp Công an nhằm thống nhất trong nhận thức và hành động, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Theo đó, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành hơn 70 văn bản chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, nghị định, kết luận… của Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân. Từng thời điểm, lĩnh vực, địa bàn, Đảng ủy Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) theo chức năng, nhiệm vụ. Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác Công an; hiệp đồng, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, các đơn vị vũ trang đóng chân trên địa bàn tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, ngành Công an đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh bóc gỡ hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; không để xảy ra gây rối, biểu tình, bạo loạn; không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; đã tập trung đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Trong đó, tội phạm hình sự giảm, không để hình thành băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động gây án kiểu “xã hội đen”; công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, tiêu cực có nhiều chuyển biến rõ nét, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Trong những thời điểm tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, lực lượng Công an tỉnh luôn phát huy vai trò xung kích, nòng cốt, tuyến đầu, thực sự trở thành “Lá chắn thép trong phòng-chống dịch Covid-19-thanh bảo kiếm bảo đảm ANTT an toàn xã hội”. Công tác quản lý nhà nước về ANTT được triển khai đồng bộ, hiệu quả, nhất là việc triển khai thực hiện Đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; Đề án số 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Với những kết quả đạt được, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng ủy Công an tỉnh luôn được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó năm 2022 đạt xuất sắc. Đặc biệt, Công an tỉnh vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng ba; 1 tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới; hơn 3.500 tập thể, cá nhân được các cấp có thẩm quyền khen thưởng.

* P.V: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh đã gặp những thuận lợi, khó khăn gì và đâu là bài học kinh nghiệm rút ra, thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Trong thời gian qua, Công an tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng vũ trang với các ban, ngành, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội; sự đồng tình ủng hộ của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh góp phần to lớn trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự quyết tâm, đoàn kết, thống nhất cao của tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh trong đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các mặt công tác; vai trò, trách nhiệm cá nhân của từng Ủy viên Ban Chấp hành, đặc biệt là các Ủy viên Ban Thường vụ trong thực hiện nhiệm vụ được giao được phát huy cao độ, hiệu quả.

Tuy nhiên, với sự phát triển của cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0 và sự hội nhập sâu rộng, phát triển quan hệ kinh tế đa chiều của Việt Nam, các vấn đề an ninh phi truyền thống đặt ra nhiều khó khăn, thách thức đối với công tác Công an. Trong khi đó, các vấn đề an ninh truyền thống vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch, bọn phản động trong và ngoài nước không từ bỏ âm mưu thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình” với nhiều phương thức, thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi, thâm độc, nhất là triệt để lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền, kích động, chống phá, duy trì tổ chức, hoạt động. Đại dịch Covid-19 để lại hậu quả hết sức nặng nề, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi mặt của đời sống xã hội, làm nảy sinh nhiều vấn đề tác động liên quan đến ANTT, lực lượng Công an phải căng mình chống dịch. Một số thời điểm, lực lượng Công an ở cơ sở phải thực hiện khối lượng công việc rất lớn, thời gian ngắn và rất khẩn trương tạo áp lực, trong khi nguồn lực còn hạn chế và điều kiện phải phân tán lực lượng, dàn trải thực hiện nhiệm vụ cấp bách trong cùng thời điểm; số lượng đội ngũ cán bộ còn hạn chế; cơ sở vật chất, phương tiện và các điều kiện bảo đảm chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của tình hình thực tế.

Với những thuận lợi, khó khăn trên, Công an tỉnh đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp tục phát triển, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, công tác Công an phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của cấp ủy Đảng, của chính quyền cùng cấp. Lực lượng Công an phải làm tốt chức năng nòng cốt tham mưu, chỉ đạo phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Thường xuyên rà soát, bổ sung và quán triệt, thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, trọng tâm là thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đồng thời, phải đặc biệt chú ý tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong Công an toàn tỉnh. Tập trung đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng và đảng viên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhất là ở các địa bàn, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm theo đúng quy định các trường hợp sai phạm.

Ngoài ra, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải nhận thức đúng đắn, đầy đủ, toàn diện về chức năng, nhiệm vụ, vị trí, vai trò nòng cốt của lực lượng Công an nhân dân trong tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; phải coi trọng công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là bí thư, cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Trong lãnh đạo, chỉ huy cần phát huy sức mạnh tập thể, năng động sáng tạo, linh hoạt, nhạy bén, cụ thể, sâu sát, đoàn kết, thống nhất.

* P.V: Thời gian tới, để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, Công an tỉnh xác định những nhiệm vụ trọng tâm gì, thưa Thiếu tướng?

- Thiếu tướng RAH LAN LÂM: Để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ XII (nhiệm kỳ 2020-2025), Công an tỉnh xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng trong sạch vững mạnh toàn diện. Trọng tâm là Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16-3-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Hai là, chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình, kịp thời phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực phản động; kịp thời phát hiện, đấu tranh bóc gỡ, không để hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê ga”; không để xảy ra gây rối, biểu tình, bạo loạn, hoạt động khủng bố. Tập trung xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận lòng dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ba là, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công trấn áp, góp phần đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm kinh tế, tham nhũng, chức vụ; nâng cao tỷ lệ thu hồi tài sản các vụ án tham nhũng.

Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Kiện toàn tổ chức bộ máy Công an các cấp theo hướng “bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Năm là, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng, đặc biệt là tại các địa bàn, lĩnh vực công tác nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm; những nơi phát sinh các vấn đề phức tạp, dư luận và quần chúng nhân dân quan tâm.

Sáu là, tăng cường quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế, nhất là với các tỉnh giáp biên của Campuchia. Chủ động có biện pháp phòng-chống các thế lực thù địch, phản động lợi dụng địa bàn biên giới để hoạt động, tác động vào bên trong; đồng thời, duy trì hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, các cấp trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm ANTT trên địa bàn.

* P.V: Xin cảm ơn Thiếu tướng!