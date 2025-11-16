Công an xã Kbang đến tận nhà làm căn cước cho người già, khuyết tật

(GLO)- Những ngày qua, hình ảnh cán bộ chiến sĩ Công an xã Kbang (tỉnh Gia Lai) đến tận nhà thu nhận hồ sơ cấp Căn cước cho người dân già yếu, khuyết tật nhận nhiều lời khen, ý kiến tích cực từ đông đảo người dùng mạng xã hội.

Theo đó, tối 12-11, trang Fanpage của Công an xã Kbang đăng tải đoạn clip ghi lại hình ảnh cán bộ chiến sĩ của đơn vị đến tận nhà cấp Căn cước cho một cụ già người đồng bào dân tộc thiểu số và một thiếu niên khuyết tật. Clip sau vài ngày đăng tải đã thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích, lan tỏa năng lượng tích cực trong cộng đồng.

Cán bộ Công an xã Kbang chụp ảnh Căn cước cho cụ Đinh Qiu (ở làng Nak) ngay tại bậc thềm nhà sàn. Ảnh: ĐVCC

Điều khiến mọi người ấn tượng là sự linh hoạt, chuyên nghiệp của cán bộ chiến sĩ khi bậc thềm nhà sàn, một chiếc ghế nhựa đặt cạnh tường cũng có thể là nơi chụp ảnh Căn cước. Quá trình thực hiện, cán bộ Công an xã gần gũi, tận tình hỗ trợ người dân.

Khi đã hoàn thành thủ tục, những công dân đặc biệt này còn được các chiến sĩ ân cần tặng quà, động viên. Đáp lại tấm lòng của cán bộ Công an là những nụ cười rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh từ người dân.

Cụ Đinh Qiu xúc động khi được cán bộ Công an xã tặng quà. Ảnh: ĐVCC

Thiếu tá Phùng Văn-Phó Trưởng Công an xã Kbang-cho biết: Các nhân vật trong đoạn clip là cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực của Công an xã khi đi đến nhà để làm Căn cước cho cụ Đinh Qiu (SN 1917, ở làng Nak) và em Lương Văn Phương (SN 2008, ở thôn 3).

Đây là hai trường hợp có hoàn cảnh khó khăn, trong đó cụ Qiu thường hay đau bệnh, em Phương thì ảnh hưởng chất độc màu da cam. Đơn vị đã nhiều lần liên hệ gia đình để đến nhà làm Căn cước nhưng vì nhiều lý do nên đành lỡ hẹn.

Thu nhận thông tin, hình ảnh để cấp Căn cước cho em Lương Văn Phương (ở thôn 3). Ảnh: ĐVCC

Chia sẻ với phóng viên, ông Lương Văn Lý (bố em Phương) bày tỏ xúc động: “Phương 17 tuổi rồi nhưng như đứa trẻ lên 3, tất cả mọi sinh hoạt đều nhờ bố mẹ. Ngày các đồng chí Công an xã đến nhà làm Căn cước cho cháu tôi lo không biết có làm được hay không, vì không lúc nào cháu chịu ngồi một chỗ. Vậy mà khi cán bộ vỗ về, cho quà bánh cháu chịu ngồi yên chụp hình. Nhờ Công an xã tận tình giúp đỡ, cháu cũng có giấy tờ tùy thân”.

Tổ công tác Công an xã Kbang đến tận nơi để cấp Căn cước cho cụ Đinh Qiu và em Lương Văn Phương. Clip: ĐVCC

Sau sáp nhập, xã Kbang có 31 thôn, làng với quy mô dân số 6.360 hộ/25.027 nhân khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 25%. Đặc biệt, có nhiều làng ở cách xa trung tâm xã từ 30-50 km, việc đi lại của bà con gặp nhiều khó khăn. Vượt qua những trở ngại của đặc thù địa bàn, Công an xã đã thực hiện hiệu quả Đề án 06 với tỷ lệ người dân được cấp CCCD/Căn cước đến nay đạt gần 99%, cao hơn tỷ lệ bình quân toàn tỉnh.

Để làm được điều này, Công an xã triển khai nhiều biện pháp, trong đó có hoạt động cấp căn cước tận nhà, ưu tiên cho những trường hợp người già yếu, bệnh tật, di chuyển khó khăn. Qua hơn 2 tháng triển khai, đến nay Công an xã đã thu nhận hồ sơ Căn cước tận nhà cho 65 trường hợp, hầu hết là người dân ở các vùng xa xôi, hẻo lánh trên địa bàn.

“Đây là những trường hợp đặc biệt, họ không không thể tự đi lại, di chuyển nhưng là đối tượng cần ưu tiên đảm bảo giấy tờ tùy thân để hưởng các quyền lợi như bảo hiểm y tế khi khám chữa bệnh, chính sách an sinh xã hội và các thủ tục khác. Do đó, vượt qua nhiều trở ngại, Tổ cảnh sát khu vực duy trì hoạt động đến tận nhà để giải quyết cho từng trường hợp, hướng tới mục tiêu không để ai bị bỏ lại phía sau”-Thiếu tá Phùng Văn chia sẻ.