Chư Prông tạo đột phá để phát triển nhanh, bền vững

Xác định phát triển kinh tế-xã hội có ý nghĩa quan trọng, Huyện ủy Chư Prông đã đề ra nhiều chương trình, nghị quyết chỉ đạo cả hệ thống chính trị vào cuộc, huy động mọi nguồn lực tập trung khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh nhằm thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững.

Năm 2023, giá trị sản xuất (theo giá so sánh năm 2010) của huyện tăng 13,89%, trong đó, ngành nông-lâm nghiệp và thủy sản tăng 8,37%, công nghiệp và xây dựng tăng 18,71%, dịch vụ tăng 20,74%; tổng giá trị sản xuất trên địa bàn huyện (theo giá hiện hành) là 17.626 tỷ đồng, đạt 105,51% kế hoạch.

Ông Nguyễn Văn Luyến-Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện-cho biết: Triển khai Nghị quyết số 05-NQ/HU ngày 20-12-2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, ngành nông nghiệp huyện đạt được những kết quả khả quan.

Đặc biệt, huyện đã thu hút được nhiều doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng vùng nguyên liệu, trang trại chăn nuôi quy mô lớn. Đến cuối năm 2023, tổng diện tích gieo trồng của huyện đạt trên 77 ngàn ha, trong đó, nhóm cây trồng chủ lực đạt 53,65 ngàn ha (gồm cà phê, hồ tiêu, cao su và điều, chè...); có 3,5 ngàn ha cây ăn quả và gần 7,4 ngàn ha cây lương thực.

Tính đến nay, huyện có 33 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, 1 mã số cơ sở đóng gói và 32 mã số vùng trồng với diện tích hơn 1.379 ha cây ăn quả các loại. Ngoài ra, huyện có 1.993 ha cây trồng chủ lực tham gia liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, huyện cũng thu hút được 59 dự án chăn nuôi xin chủ trương đầu tư vào địa bàn, trong đó có 35 dự án được UBND tỉnh cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; 9 dự án chăn nuôi đi vào hoạt động với tổng đàn vật nuôi đạt gần 182 ngàn con, góp phần tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động tại địa phương.

Cùng với lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, Huyện ủy Chư Prông cũng đã chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố quốc phòng-an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; quan tâm đầu tư các lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới.

Đến nay, huyện có 7/19 xã và 10 thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 giảm còn 11,97% (mức giảm hàng năm từ 3% trở lên), tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số còn 23,4% (mức giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số hàng năm đạt 5,43%). Các lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến mạnh mẽ. Chất lượng dạy và học không ngừng được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân có nhiều chuyển biến.

Trao đổi với P.V, Bí thư Huyện ủy Đinh Văn Dũng cho biết: Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về mọi mặt; đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển kinh tế; thu hút, phát huy mọi nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, ưu tiên các vùng khó khăn và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thu hút đầu tư vào địa phương, tạo ra bước đột phá về tăng trưởng kinh tế. Cùng với đó, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới; phát huy nội lực của địa phương trong xây dựng nông thôn mới, nhất là tại các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ngoài ra, huyện chú trọng bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số; loại bỏ các tập tục lạc hậu; triển khai tốt các hoạt động an sinh xã hội nhằm chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.