C-Holdings hỗ trợ 110 triệu đồng cho 2 trường hợp khó khăn tại Gia Lai

(GLO)- Ngày 26-6, đại diện Công ty CP C-Holdings (TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Thống Nhất và phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Đây là 2 trường hợp được phản ánh trong chuyên mục “Truyền hình Nhân đạo” số tháng 5 và 6-2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Theo đó, Công ty đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ chị Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992, ở tổ 3 - Đống Đa, phường Thống Nhất) mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Hiện tại, chị Trang không chỉ chống chọi với bệnh tật mà còn lo cho tương lai của 3 con nhỏ. Gia đình phải thuê phòng trọ để sinh sống. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị chủ yếu dựa vào đồng lương giáo viên của mẹ chị.

Thay mặt gia đình chị Trần Thị Quỳnh Trang, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất đã tiếp nhận 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần C-Holdings hỗ trợ. Ảnh: Viễn Khánh

Sau khi phóng sự “Nhịp thời gian còn lại” phát sóng tối 21-6, hoàn cảnh của chị Trang đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia. Bên cạnh khoản hỗ trợ của C-Holdings, các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ gia đình gần 6 triệu đồng.

Do chị Trang đang trong thời gian điều trị ở TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được gia đình ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất tiếp nhận, quản lý.

Cùng ngày, Công ty CP C-Holdings cũng trao 10 triệu đồng hỗ trợ chị Phạm Thị Hạnh (SN 1982, tổ 12, phường Pleiku) mắc bệnh suy thận mạn. Suốt 8 năm qua, chị Hạnh phải chạy thận 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống, trong khi mọi chi phí điều trị, sinh hoạt gia đình và việc học của các con đều trông cậy vào thu nhập của chồng là lao động tự do.