Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Tòa soạn-Bạn đọc

C-Holdings hỗ trợ 110 triệu đồng cho 2 trường hợp khó khăn tại Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
QUỐC LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 26-6, đại diện Công ty CP C-Holdings (TP Hồ Chí Minh) đã đến thăm hỏi, động viên và trao kinh phí hỗ trợ 2 trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại phường Thống Nhất và phường Pleiku (tỉnh Gia Lai).

Đây là 2 trường hợp được phản ánh trong chuyên mục “Truyền hình Nhân đạo” số tháng 5 và 6-2026 của Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Theo đó, Công ty đã trao 100 triệu đồng hỗ trợ chị Trần Thị Quỳnh Trang (SN 1992, ở tổ 3 - Đống Đa, phường Thống Nhất) mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. Hiện tại, chị Trang không chỉ chống chọi với bệnh tật mà còn lo cho tương lai của 3 con nhỏ. Gia đình phải thuê phòng trọ để sinh sống. Mọi chi phí sinh hoạt và điều trị chủ yếu dựa vào đồng lương giáo viên của mẹ chị.

ho-tro.jpg
Thay mặt gia đình chị Trần Thị Quỳnh Trang, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất đã tiếp nhận 100 triệu đồng do Công ty Cổ phần C-Holdings hỗ trợ. Ảnh: Viễn Khánh

Sau khi phóng sự “Nhịp thời gian còn lại” phát sóng tối 21-6, hoàn cảnh của chị Trang đã nhận được nhiều sự quan tâm, sẻ chia. Bên cạnh khoản hỗ trợ của C-Holdings, các nhà hảo tâm cũng đã ủng hộ gia đình gần 6 triệu đồng.

Do chị Trang đang trong thời gian điều trị ở TP Hồ Chí Minh. Toàn bộ số tiền hỗ trợ đã được gia đình ủy quyền cho Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Thống Nhất tiếp nhận, quản lý.

Cùng ngày, Công ty CP C-Holdings cũng trao 10 triệu đồng hỗ trợ chị Phạm Thị Hạnh (SN 1982, tổ 12, phường Pleiku) mắc bệnh suy thận mạn. Suốt 8 năm qua, chị Hạnh phải chạy thận 3 lần mỗi tuần để duy trì sự sống, trong khi mọi chi phí điều trị, sinh hoạt gia đình và việc học của các con đều trông cậy vào thu nhập của chồng là lao động tự do.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai: CSGT kiến nghị khắc phục bất cập tại các công trình sửa chữa Quốc lộ 1

Gia Lai: Cảnh sát giao thông kiến nghị khắc phục bất cập tại các công trình sửa chữa Quốc lộ 1

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 25-6, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã có văn bản kiến nghị Ban Quản lý Dự án đường bộ miền Trung chỉ đạo các đơn vị thi công khẩn trương khắc phục những tồn tại, bất cập ở các công trình đang triển khai trên tuyến Quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh Gia Lai.

Ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Chiều 25-6, tại Công ty TNHH Bigrfeed Bình Định (phường An Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai), Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh phối hợp Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức lễ ra mắt mô hình “Cụm doanh nghiệp an toàn phòng cháy, chữa cháy” tại Khu công nghiệp Nhơn Hòa.

Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

Phường Thống Nhất tập huấn chuyển đổi số và kỹ năng số cơ bản cho người dân

Tòa soạn-Bạn đọc

(GLO)- Ngày 19-6, Trung tâm Học tập cộng đồng phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số cơ bản và tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho hơn 100 người dân thuộc các tổ dân phố 1, 2 và 3 Yên Thế.

null