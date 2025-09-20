Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

BHXH tỉnh Gia Lai khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân

(GLO)- Từ ngày 18-9 đến 15-10-2025, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tiến hành khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đơn vị sẽ triển khai hình thức khảo sát trực tiếp. Đối tượng khảo sát là cá nhân/đại diện tổ chức và doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) có thực hiện giao dịch với cơ quan BHXH.

Thông tin cá nhân/đại diện tổ chức và doanh nghiệp cung cấp trong quá trình hợp tác khảo sát lấy ý kiến đánh giá sẽ được cơ quan BHXH bảo mật.

bhxh-huyen-ia-grai-day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-ve-chinh-sach-bhxh-bhyt-vung-dong-bao-dan-toc-thieu-so-anh-nhu-nguyen.jpg
BHXH tỉnh Gia Lai triển khai khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của cơ quan BHXH trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Như Nguyện

Nội dung khảo sát sẽ tập trung vào việc đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc tham gia xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT và đo lường mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với việc cung ứng dịch vụ hành chính công của cơ quan BHXH.

Qua khảo sát, những ý kiến, kiến nghị từ các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp sẽ là cơ sở thực tiễn để BHXH tỉnh Gia Lai tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn và hướng đến sự hài lòng của người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh.

Đợt khảo sát cũng là dịp để ngành BHXH tỉnh tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ người dân từ đó tham gia ý kiến với các bộ, ngành chức năng, tham mưu với Chính phủ và Quốc hội hoàn thiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN.

