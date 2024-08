Báo cáo viên, tuyên truyền viên: “Cầu nối” đưa chủ trương, chính sách đi vào đời sống

Đây là đội ngũ "cầu nối" đóng vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đưa chỉ thị, Nghị quyết vào đời sống

Làng Bung Bang Hven (xã Yang Bắc) có 118 hộ với 485 khẩu, trong đó, người dân tộc thiểu số chiếm 89,8%. Thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số, làng Bung Bang Hven đã tích cực triển khai xây dựng NTM và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Bí thư Chi bộ làng Đinh Thị Xắc cho biết: Đầu năm 2023, làng đạt 13/19 tiêu chí NTM. Để hoàn thành các tiêu chí còn lại, Chi bộ đã ban hành nghị quyết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên cũng như các tổ chức đoàn thể.

Trên cương vị Bí thư Chi bộ, bà Xắc đã nghiên cứu các văn bản liên quan đến xây dựng làng NTM, biên tập nội dung tuyên truyền ngắn gọn giúp người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Từ đó, cán bộ, người dân đồng lòng, chung sức xây dựng làng NTM.

“Được sự quan tâm đầu tư của cấp trên, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến cuối năm 2023, làng đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM. Năm 2023, thu nhập bình quân đầu người đạt 43 triệu đồng. Làng có 80% số hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; bản sắc văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Đặc biệt, người dân chủ động, tự tin tham gia các phong trào thi đua yêu nước”-bà Xắc phấn khởi thông tin.

Bà Phạm Thị Thúy-Bí thư Đảng ủy xã Yang Bắc-cho hay: Toàn xã có 24 tuyên truyền viên nòng cốt. Những năm qua, đội ngũ tuyên truyền viên thực sự là “cầu nối” đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội.

“Đến nay, xã đã hoàn thành 11/19 tiêu chí NTM; làng Jun và làng Bung Bang Hven được UBND huyện công nhận đạt chuẩn làng NTM. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định”-bà Thúy chia sẻ.

Năm 2023, tình hình an ninh trật tự ở Tân An có những diễn biến phức tạp. Đầu năm 2024, Đảng ủy xã ban hành nghị quyết chuyên đề quyết tâm làm chuyển hóa tình hình. Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Nguyễn Văn Minh thông tin: Đảng ủy giao bộ phận Tuyên giáo phối hợp cùng khối Dân vận, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã và các đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Mặt trận, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên và người dân được 20 buổi với 3.522 lượt người tham dự. Ủy ban nhân dân xã triển khai lắp đặt 24 camera an ninh. Công an xã xây dựng 10 hộp thư góp ý tại 10 thôn, công khai số điện thoại; gọi hỏi răn đe 237 đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật; phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an huyện tuyên truyền, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại 4 thôn và 3 trường học trên địa bàn với 1.729 lượt người tham dự.

“Nhờ đó, 6 tháng đầu năm 2024, tình hình an ninh trật tự của xã chuyển biến nhiều mặt; 4/7 tiêu chí chính để xác định địa bàn phức tạp chưa xảy ra; 2 tiêu chí giảm và 1 tiêu chí không tăng, không giảm so với cùng kỳ năm 2023. Từ nay tới cuối năm, Tân An phấn đấu đảm bảo điều kiện để được đưa ra khỏi diện phức tạp về an ninh trật tự”-ông Minh thông tin.

Phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên

Huyện Đak Pơ có 23 báo cáo viên và 225 tuyên truyền viên nòng cốt. Để xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có trình độ chuyên môn vững vàng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, từ năm 2023 đến nay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã tham mưu, tổ chức 9 hội nghị báo cáo viên trực tuyến và 3 hội nghị báo cáo viên trực tiếp.

Ông Phạm Văn Nhuần-Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy-cho biết: Từ những thông tin được định hướng, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đã phối hợp với các cơ quan, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động, hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: tuyên truyền lồng ghép tại các cuộc họp thôn, làng, các buổi sinh hoạt của đoàn thể; lồng ghép vào các hoạt động văn hóa-văn nghệ, thể thao, các buổi giao lưu họp mặt giữa các thế hệ.

Qua đó, kịp thời định hướng dư luận xã hội, sớm đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận xã hội; động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và người dân tích cực thi đua lao động sản xuất, công tác, học tập, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian đến, Bí thư Huyện ủy Lê Thị Thanh Mai cho hay: Huyện ủy tiếp tục quán triệt, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, các cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò quan trọng của công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên theo tinh thần Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 5-2-2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới.

Tăng cường chỉ đạo cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy đôn đốc lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt thực hiện tốt quy chế hoạt động. Tập trung củng cố, kiện toàn lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt theo hướng nâng cao chất lượng, lựa chọn những người có đủ phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, uy tín trong dân.

Duy trì và nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên nhằm cung cấp thông tin tình hình thời sự, cập nhật kiến thức, văn bản mới, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm cơ sở cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt có thông tin tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên và người dân.

“Bên cạnh đó, huyện sẽ quan tâm bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt của các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy, nhất là nghiệp vụ tuyên truyền miệng, kỹ năng tiếp cận, thu thập, xử lý thông tin để hình thành bài báo cáo phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Nâng cao kỹ năng đối thoại, thông tin 2 chiều, kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội nhằm phát huy vai trò của tuyên truyền viên nòng cốt trên mặt trận tư tưởng-văn hóa, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”-Bí thư Huyện ủy Đak Pơ nhấn mạnh.