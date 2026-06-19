Xe thư viện lưu động phục vụ hơn 500 lượt độc giả ở xã Kbang

(GLO)- Tối 17 và 18-6, Thư viện Pleiku tổ chức đưa xe thư viện lưu động về cơ sở, phục vụ cho các em học sinh và bà con nhân dân tại xã Kbang.

Hoạt động diễn ra tại 2 địa điểm gồm: Nhà văn hóa làng Bôn và Nhà văn hóa làng Hợp.

Nhằm thu hút các phụ huynh đưa con em đến tham gia, hoạt động được tổ chức vào buổi tối, thời điểm bà con đã hoàn thành công việc trong ngày. Nhờ đó, nhiều gia đình đã cùng nhau đọc sách, xem phim và trải nghiệm các hoạt động tại xe thư viện lưu động, tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa bổ ích và ý nghĩa.

Xe thư viện lưu động mang hơn 5000 đầu sách đến với các em học sinh ở xã Kbang. Ảnh: ĐVCC

Trong 2 buổi phục vụ, hơn 500 độc giả đã được trải nghiệm đọc sách tự chọn với hơn 5.000 đầu sách thuộc nhiều lĩnh vực; sử dụng máy tính kết nối internet để tra cứu, tìm kiếm thông tin miễn phí; xem phim tư liệu "Đất nước đứng lên" cùng nhiều bộ phim hoạt hình thiếu nhi.

Việc đưa xe thư viện lưu động đến tận cơ sở nằm trong nỗ lực của Thư viện Pleiku nhằm đưa sách đến với trẻ em, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trong cộng đồng, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa ở phía Tây tỉnh Gia Lai.