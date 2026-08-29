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Từ vườn nho hữu cơ đến điểm hẹn du lịch nông nghiệp

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(GLO)- Từ niềm đam mê với những giống nho mới lạ và khát vọng làm du lịch trên chính mảnh đất quê hương, anh Võ Hoàn Hảo (SN 1989, thôn Hưng Bình, xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vườn nho hữu cơ rộng 1,2 ha thành điểm du lịch trải nghiệm thu hút khách.

Sau khi tốt nghiệp ngành Bảo vệ thực vật (Trường ĐH Tây Nguyên), năm 2011, anh Hảo trở về quê làm việc tại Công ty Cà phê 706. Đồng thời, anh tư vấn kỹ thuật cho bà con nông dân, kinh doanh vật tư nông nghiệp và xây dựng vườn ươm cây giống.

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Gia đình anh Trần Đình Huy (TP Hồ Chí Minh) trải nghiệm tại vườn nho hữu cơ X-Green. Ảnh: M.C

Năm 2018, anh bắt đầu thử nghiệm mô hình nông nghiệp sạch trồng rau, dâu tây, măng tây kết hợp du lịch trải nghiệm. Tuy nhiên, việc đầu tư không mang lại hiệu quả khiến anh rơi vào khó khăn, thậm chí đứng trước nguy cơ phá sản vào cuối năm 2019. Trước thực tế đó, anh quyết định đầu tư trồng nho nhằm đa dạng hóa sản phẩm và kéo dài thời gian phục vụ du khách.

“Lợi thế của cây nho là ra quả gần như quanh năm. Trong khi dâu tây chỉ thu hoạch khoảng 4 tháng thì với cây nho, du khách đến bất cứ thời điểm nào cũng có sản phẩm để trải nghiệm. Tôi mong muốn góp thêm một mô hình du lịch canh nông mới cho Gia Lai” - anh Hảo cho biết.

Để hiện thực hóa ý tưởng, anh Hảo nhiều lần đến các vùng trồng nho ở tỉnh Ninh Thuận cũ (nay là tỉnh Khánh Hòa) học hỏi kỹ thuật, thử nghiệm hàng chục loại giống trước khi chọn được giống phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng Gia Lai.

Hiện nay, trên diện tích 1,2 ha, vườn nho hữu cơ X-Green của anh trồng nhiều giống như nho Mỹ không hạt, Kyoho, nho kẹo, nho trân châu đen... cùng dâu tây và một số cây ăn quả khác. Toàn bộ khu vực phục vụ khách tham quan được canh tác theo hướng hữu cơ, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học nhằm bảo đảm nông sản an toàn.

Nhờ đầu tư bài bản, X-Green trở thành điểm đến quen thuộc của người dân và du khách. Vào mùa thu hoạch, khu vườn đón khoảng 1.000 - 2.000 lượt khách mỗi tuần.

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế cho gia đình, mô hình còn tạo việc làm thường xuyên cho 3 - 4 lao động địa phương với thu nhập bình quân 8 - 9 triệu đồng/người/tháng. Doanh thu của khu vườn đạt khoảng 1,2 - 1,3 tỷ đồng mỗi năm. Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận đạt khoảng 800 - 900 triệu đồng.

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Anh Võ Hoàn Hảo bên vườn nho hữu cơ X-Green - mô hình kết hợp sản xuất nông sản sạch với phát triển du lịch trải nghiệm. Ảnh: M.C

Để tạo sức hút, anh Hảo đầu tư đồng bộ hạ tầng X-Green gồm bãi đỗ xe, khu nghỉ chân, nhà vệ sinh, hệ thống biển chỉ dẫn, trang trí cảnh quan. Anh Trần Đình Huy (du khách đến từ TP Hồ Chí Minh) nhận xét: Mô hình này đặc biệt phù hợp với các gia đình có trẻ nhỏ bởi các em được trải nghiệm thực tế, tìm hiểu quy trình sản xuất nông sản. Nếu Gia Lai có thêm nhiều điểm đến tương tự và kết nối thành các tour trải nghiệm thì sẽ hấp dẫn hơn đối với du khách.

Song song với phát triển du lịch trải nghiệm, X-Green chú trọng xây dựng thương hiệu nông sản an toàn. Hiện sản phẩm nho của X-Green đã đạt OCOP 3 sao; đồng thời tiếp tục hoàn thiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Trong bối cảnh Gia Lai đang đẩy mạnh phát triển du lịch xanh, anh Võ Hoàn Hảo không chỉ cho thấy sự bền bỉ của một người trẻ dám nghĩ, dám làm mà còn góp thêm một mô hình thực tiễn cho phát triển du lịch nông nghiệp của địa phương.

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