Gia Lai: Dùng khoản nợ 8 triệu đồng để ép 2 cô gái đi làm tiếp viên karaoke

(GLO)- Ngày 26-8, Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 5 bị cáo trong vụ lợi dụng khoản nợ 8 triệu đồng để gây sức ép, buộc một thiếu nữ và một cô gái 15 tuổi đi làm tiếp viên karaoke rồi chuyển giao cho người khác để nhận tiền.

Theo cáo trạng, đầu tháng 4-2025, Nguyễn Thanh Tâm (SN 1992, phường An Khê) nhờ Huỳnh Xuân Hiệu (SN 1991, xã Cát Tiến) và Lê Hữu Tiến (SN 2002, phường Bình Định) tìm tiếp viên karaoke để đưa lên An Khê làm việc. Biết N.N.H. (SN 2007) đang nợ Trần Đình Tín (SN 1995, phường An Nhơn Bắc) 8 triệu đồng, Tiến nảy sinh ý định lợi dụng khoản nợ này để đưa H. đi làm tiếp viên karaoke.

Tối ngày 6-4-2025, Tiến nói dối H. sẽ chở đi thăm bạn trai nhưng thực chất đưa đến nhà Tín để đòi nợ. H. đi cùng bạn là T.T.M. (SN 2010). Khi H. phát hiện và định bỏ đi, Tiến giữ lại; Nguyễn Thị Ngọc Hậu (SN 2006, xã Cửu An) cũng nắm tay, kéo H. về phía nhà Tín. Tín sau đó lớn tiếng đe dọa, gây sức ép buộc H. phải trả ngay khoản nợ 8 triệu đồng, khiến H. hoảng sợ, không dám rời đi.

Lợi dụng tình thế này, Tiến đặt điều kiện sẽ trả thay khoản nợ nếu H. và M. đồng ý lên An Khê làm tiếp viên karaoke. Do H. đang mang thai, Tiến yêu cầu M. đi làm thay. Được H. thuyết phục, M. đồng ý.

Tiến sau đó liên lạc với Tâm, thông báo đã tìm được 2 người và đề nghị Tâm đưa 8 triệu đồng để “chuộc”. Tâm đồng ý, chuyển tiền cho Tiến. Tiến dùng số tiền này trả nợ cho Tín, rồi đưa 2 nạn nhân đến nhà trọ của Hiệu. Tại đây, Hiệu hỗ trợ xác minh và cho sử dụng nhà trọ làm nơi Tiến giao 2 nạn nhân cho Tâm. Tâm tiếp nhận, tổ chức đưa cả 2 lên An Khê. Khi đang trên đường đi, H. và M. được lực lượng chức năng phát hiện, giải cứu.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm ngày 26-8. Ảnh: N.L

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định các bị cáo đã lợi dụng khoản nợ và tình trạng bị đe dọa, gây sức ép để buộc các bị hại chấp nhận việc chuyển giao. Trong đó, một bị hại mới 15 tuổi, một bị hại đang mang thai nhưng vẫn bị khống chế, gây sức ép.

Theo Hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể, danh dự, nhân phẩm của các bị hại, đặc biệt là người chưa thành niên và phụ nữ mang thai. Dù giữ những vai trò khác nhau, các bị cáo đã liên kết từ việc tìm kiếm, giữ người đến chuyển giao, tiếp nhận để nhận tiền, đủ yếu tố cấu thành các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi”, “Mua bán người” và “Bắt, giữ người trái pháp luật” nên cần xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Tiến 15 năm tù; Tâm và Hiệu cùng 13 năm tù cùng về các tội “Mua bán người dưới 16 tuổi” và “Mua bán người”; Tín lãnh 8 năm tù về các tội “Mua bán người” và “Bắt, giữ người trái pháp luật” và Hậu 2 năm tù tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”.