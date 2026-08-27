Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo trước Quảng trường Đại Đoàn Kết từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 28-8

(GLO)- Từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 28-8, các loại phương tiện tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo, khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) để phục vụ lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa có thông báo về thời gian tạm dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo, khu vực trước Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku).

Tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn trước Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ tạm dừng lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 28-8. Ảnh: M.T

Theo đó, các loại phương tiện tạm dừng lưu thông qua đường Trần Hưng Đạo ở khu vực này từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 28-8. Việc tạm dừng lưu thông nhằm bảo đảm an ninh, an toàn và sự trang nghiêm cho lễ dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoạt động này được tổ chức theo Thông báo của UBND tỉnh Gia Lai về chương trình dâng hoa, viếng các liệt sĩ nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9).

Theo chương trình của UBND tỉnh, lễ dâng hoa sẽ diễn ra lúc 7 giờ ngày 28-8. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với UBND phường Pleiku và các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Sau lễ dâng hoa, lễ viếng các liệt sĩ được tổ chức tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh (phường Pleiku) lúc 7 giờ 30 phút. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với UBND phường Pleiku và các cơ quan liên quan thực hiện.

Công an tỉnh được giao bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại các khu vực diễn ra sự kiện; đồng thời, bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông hướng dẫn lộ trình di chuyển phục vụ các hoạt động.