Từ ngày 1-7, khai sai mã hải quan, doanh nghiệp có thể chậm thông quan

(GLO)- Từ ngày 1-7, việc sử dụng mã đơn vị hải quan mới theo lộ trình sắp xếp, tổ chức lại hệ thống hải quan sẽ chính thức được áp dụng tại nhiều địa phương.

Cơ quan hải quan khuyến cáo doanh nghiệp cần cập nhật kịp thời các mã mới để tránh phát sinh lỗi khi khai báo, ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa.

Theo ngành Hải quan, kể từ thời điểm áp dụng, các tờ khai xuất khẩu, nhập khẩu và tờ khai vận chuyển phát sinh tại những đơn vị được điều chỉnh phải sử dụng mã đơn vị hải quan mới. Các mã cũ sẽ không còn được tiếp nhận đối với các tờ khai đăng ký mới.

Ảnh minh họa: ChatGPT

Trường hợp doanh nghiệp tiếp tục sử dụng mã đã hết hiệu lực hoặc khai sai mã đơn vị hải quan, hệ thống có thể không tiếp nhận tờ khai hoặc phát sinh thủ tục điều chỉnh, bổ sung hồ sơ. Điều này có thể làm kéo dài thời gian xử lý và ảnh hưởng đến tiến độ thông quan hàng hóa.

Các chuyên gia trong lĩnh vực xuất nhập khẩu cho rằng việc khai báo chính xác thông tin hải quan có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là dữ liệu đầu vào phục vụ công tác tiếp nhận, phân luồng, kiểm tra hồ sơ và quản lý nghĩa vụ thuế. Những sai sót liên quan đến mã hải quan, mã số hàng hóa hoặc thông tin khai báo có thể khiến doanh nghiệp phải giải trình, khai bổ sung hoặc thực hiện các thủ tục điều chỉnh.

Bên cạnh đó, từ ngày 1-7, một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cũng bắt đầu có hiệu lực. Theo quy định, các hành vi khai sai thông tin hải quan tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt hành chính theo quy định của pháp luật.

Cơ quan hải quan khuyến nghị doanh nghiệp xuất nhập khẩu chủ động rà soát phần mềm khai báo, cập nhật danh mục mã đơn vị hải quan mới, kiểm tra kỹ hồ sơ trước khi truyền tờ khai và thường xuyên theo dõi các thông báo từ cơ quan quản lý nhằm hạn chế rủi ro phát sinh.

Việc cập nhật đúng mã hải quan không chỉ giúp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thuận lợi mà còn góp phần bảo đảm hoạt động xuất nhập khẩu được thông suốt, hạn chế tình trạng chậm thông quan và phát sinh chi phí không cần thiết.