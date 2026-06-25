(GLO)- Chiều 25-6, Liên bộ Công Thương – Tài chính tiến hành kỳ điều hành giá xăng dầu theo định kỳ. Theo đó, giá xăng, dầu cùng giảm 767-1.668 đồng/lít.

Theo điều hành của liên Bộ, theo đó, từ 15 giờ ngày 25-6, giá xăng E5RON92 được điều chỉnh giảm 767 đồng/lít, xuống mức tối đa 19.359 đồng/lít. Giá xăng E10RON95-III cũng giảm 837 đồng/lít, còn tối đa 19.916 đồng/lít.

Từ chiều 25-6, giá xăng E10 về dưới mốc 20.000 đồng/lít. Ảnh: Phương Vi

Giá các loại dầu tiếp tục được điều chỉnh giảm sâu. Cụ thể, dầu diesel 0.05S giảm 1.668 đồng/lít, còn tối đa 21.866 đồng/lít; dầu mazut 180CST 3.5S giảm 1.650 đồng/kg, xuống mức 15.030 đồng/kg. So với kỳ điều hành trước, dầu mazut là mặt hàng có mức giảm mạnh nhất, tương ứng 9,89%. Tiếp đến là dầu diesel giảm 7,09%, xăng E10RON95-III giảm 4,03% và xăng E5RON92 giảm 3,81%.

Tại kỳ điều hành này, cơ quan quản lý tiếp tục thực hiện trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu từ nguồn ngân sách nhà nước tạm ứng, song không chi sử dụng quỹ.

Mức trích lập được áp dụng là 300 đồng/lít đối với xăng sinh học, 800 đồng/lít đối với dầu diesel và 800 đồng/kg đối với dầu mazut. Mức chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với tất cả các mặt hàng đều được giữ ở mức 0 đồng.