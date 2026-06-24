Trường CĐ Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường CĐ Công nghệ Thông tin Kyungnam ký kết hợp tác

(GLO)- Ngày 23-6, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn làm việc và ký kết hợp tác với Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam (Hàn Quốc).

Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam được thành lập năm 1965 tại Busan (Hàn Quốc). Đây là trường cao đẳng nghề chuyên đào tạo về công nghệ thông tin và kỹ thuật ứng dụng.

Với sự hỗ trợ mạnh mẽ từ Chính phủ và liên kết với hơn 500 doanh nghiệp, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam đã mang lại cơ hội việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Quang cảnh buổi tiếp đón, làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn. Ảnh: T.D

Với mục đích mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về chương trình đào tạo, trao đổi kinh nghiệm và giao lưu văn hóa, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam đã thống nhất và ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác.

Theo đó, 2 đơn vị sẽ trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và phát triển giáo dục; hợp tác trong hoạt động đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao năng lực cho giảng viên, sinh viên.

Đồng thời, thúc đẩy các chương trình trao đổi học thuật, giao lưu văn hóa và tham quan học tập giữa hai bên; nghiên cứu cơ hội hợp tác về thực tập, học bổng và các chương trình phát triển nguồn nhân lực; khuyến khích triển khai các hoạt động hợp tác khác trên cơ sở nhu cầu và sự thống nhất của hai bên.

Đại diện Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn và Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Kyungnam (Hàn Quốc) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Ảnh: T.D

Tại buổi làm việc, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Công ty Cổ phần hợp tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực Việt Nam (Việt Trí MD) về việc hợp tác tư vấn tuyển sinh, đào tạo sinh viên đi thực tập, liên thông và trao đổi sinh viên tại một số nước như Nhật Bản, Hàn Quốc...