(GLO)- Ngày 14-8, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio tuyên bố sẽ không tham gia tranh cử cuộc bầu cử chủ tịch đảng Dân chủ tự do (LDP) cầm quyền vào tháng 9. Điều này có nghĩa là Nhật Bản sẽ sớm có thủ tướng mới.

(GLO)- Chiều 12-8, Ban Chỉ đạo phòng-chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã Ia Ake (huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024.

Bộ trưởng Bộ Công an điều động Đại tá Trần Văn Phúc (quê quán huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội), Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, đến nhận và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.