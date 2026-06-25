Tin thế giới tối 25-6: Số người chết tiếp tục tăng trong vụ động đất Venezuela

(GLO)- Động đất ở Venezuela: Số người chết tiếp tục tăng; Iran bác bỏ cách diễn giải của Mỹ về thỏa thuận hòa bình; Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại; Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 25-6.

Động đất ở Venezuela: Số người chết tiếp tục tăng

Thảm họa động đất kép ở Venezuela đã khiến ít nhất 164 người thiệt mạng và 971 người bị thương. Nhiều công trình đổ sập, hàng nghìn người phải sơ tán trong khi lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường một tòa nhà bị sập sau trận động đất ở Caracas, Venezuela. Ảnh: Reuters

Thông tin được Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodríguez công bố ngày 25-6, cảnh báo thương vong có thể còn tiếp tục gia tăng.

Bộ trưởng Nội vụ Diosdado Cabello kêu gọi người dân tiếp tục ở ngoài trời do nguy cơ dư chấn có thể làm sập thêm các công trình đã bị hư hại.

Ngay sau thảm họa, nhiều quốc gia đã gửi lời chia buồn và đề nghị hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Mỹ đang khẩn trương triển khai các đội tìm kiếm cứu nạn, nguồn lực y tế và viện trợ nhân đạo tới quốc gia Nam Mỹ này. Bên cạnh đó, Ecuador đã quyết định gửi hàng viện trợ nhân đạo, trong khi Qatar, Mexico và El Salvador đã cử lực lượng cứu hộ tới hiện trường.

Iran bác bỏ cách diễn giải của Mỹ về thỏa thuận hòa bình

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei tuyên bố Tehran sẽ không bị đánh lừa bởi những nỗ lực của Washington nhằm diễn giải lại nội dung bản ghi nhớ mà hai bên đã thống nhất.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei phát biểu tại cuộc họp báo ở Tehran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Phát biểu trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho rằng việc chấm dứt hoàn toàn các hành động thù địch trên khắp Trung Đông - bao gồm cả chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban - là điều “không thể thực hiện được”, mặc dù đây là điều khoản đầu tiên trong bản ghi nhớ mà Mỹ và Iran ký kết ngày 17-6.

Theo ông Rubio, sẽ không thể chấm dứt các cuộc xung đột và tình trạng đối đầu trong khu vực khi các lực lượng đồng minh của Iran vẫn tiến hành các vụ phóng tên lửa và thiết bị bay không người lái từ Iraq, đồng thời tham gia các hoạt động mà Mỹ cáo buộc là khủng bố, tương tự Hamas và Hezbollah.

Đáp lại, trong bài đăng trên mạng xã hội X ngày 24-6, ông Baghaei cho rằng “sẽ không ai bị đánh lừa” bởi cách mà người đứng đầu cơ quan ngoại giao Mỹ đang tìm cách diễn giải thỏa thuận giữa hai bên.

Ông nhấn mạnh: “Sẽ không thể có một Trung Đông hòa bình chừng nào chủ nghĩa quân phiệt và chính sách can thiệp của Mỹ còn tiếp diễn, trong khi lực lượng do Washington hậu thuẫn vẫn được tự do tiến hành các cuộc chiến kéo dài trong khu vực”.

Trung Quốc, Mỹ nhất trí thành lập hội đồng thương mại

Ngày 25-6, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông cho biết nước này và Mỹ đã nhất trí thành lập một hội đồng thương mại, theo đó các nhóm kinh tế và thương mại của hai bên sẽ thảo luận hợp tác, bao gồm cả việc giảm thuế quan có đi có lại.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc Hà Á Đông (trái). Ảnh: THX/TTXVN

Theo ông Hà Á Đông, hai nhóm kinh tế và thương mại sẽ tiến hành tham vấn thêm về vấn đề này. Ông cho rằng hợp tác thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ trong lĩnh vực hàng không và nông nghiệp là cùng có lợi.

Do đó, hai bên sẽ tiếp tục duy trì liên lạc, khuyến khích và hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường liên kết và mở rộng hợp tác thương mại trong các lĩnh vực liên quan.

Thỏa thuận thương mại EU-Mỹ có hiệu lực trước hạn chót

Ngày 25-6, các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn lần cuối đối với thỏa thuận thuế quan đạt được với Mỹ năm 2025, cho phép thỏa thuận này có hiệu lực trước hạn chót ngày 4-7 do Tổng thống Donald Trump đặt ra.

Các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) đã phê chuẩn lần cuối đối với thỏa thuận thuế quan đạt được với Mỹ. Ảnh minh họa

Trong tuyên bố, EU nhấn mạnh việc thông qua thỏa thuận khẳng định cam kết của khối đối với "mối quan hệ thương mại xuyên Đại Tây Dương ổn định, có thể dự đoán được và cùng có lợi", đồng thời duy trì những rào chắn cần thiết để bảo vệ các lợi ích kinh tế của châu Âu.

Việc các quốc gia thành viên chính thức thông qua thỏa thuận đã khép lại rào cản lập pháp cuối cùng từ phía EU, sau khi Nghị viện châu Âu (EP) quyết định phê chuẩn văn bản này ngày 16-6 vừa qua.

Hai văn kiện thực thi thỏa thuận về phía EU - gồm xóa bỏ thuế quan đối với hàng công nghiệp Mỹ và cấp quyền tiếp cận ưu đãi đối với một số nông sản và hải sản - sẽ chính thức có hiệu lực 1 ngày sau khi được công bố trên công báo chính thức của khối.