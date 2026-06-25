Tin thế giới sáng 25-6: Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

(GLO)- Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh; Tàu rà mìn Anh đến Hormuz, lực lượng Đức - Pháp có mặt; Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg ... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 25-6.

Mỹ xác nhận nhượng bộ Iran, trấn an các đồng minh vùng Vịnh

Phát biểu với báo giới tại Kuwait trong khuôn khổ chuyến công du ba nước vùng Vịnh, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định Washington sẽ không làm bất cứ điều gì gây tổn hại đến an ninh của các đồng minh lâu năm tại khu vực. Ông nhấn mạnh Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh với các đối tác vùng Vịnh trong mọi bước đi liên quan đến quan hệ với Iran.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cũng lên tiếng bảo vệ quyết định của chính quyền Mỹ về dỡ bỏ trừng phạt với Iran, nhấn mạnh rằng đây là sự nhượng bộ cần thiết trong đàm phán.

Tuyên bố được Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio đưa ra với báo giới tại Kuwait tối 24-6, chặng dừng chân thứ 2 trong chuyến công du 3 nước vùng Vịnh gồm UAE, Kuwait và Bahrain. Ông Rubio khẳng định trong đàm phán phải có cả “cho” và “nhận”. Việc dỡ bỏ trừng phạt Iran là nhượng bộ cần thực hiện như một phần của tiến trình.

Tàu rà mìn Anh đến Hormuz, lực lượng Đức - Pháp có mặt

Tàu chỉ huy hỗ trợ rà mìn của Anh đến Trung Đông để khôi phục giao thương ở Hormuz, giữa lúc Mỹ cảnh báo dừng đàm phán nếu Iran thu phí qua eo biển.

Tàu RFA Lyme Bay đi qua kênh đào Suez. Ảnh: Hải quân Hoàng gia Anh.

Nguồn tin từ Hải quân Hoàng gia Anh cho biết tàu RFA Lyme Bay đã cùng tàu chỉ huy và hỗ trợ FGS Mosel, tàu rà mìn FGS Fulda của Đức di chuyển qua biển Đỏ để tiến vào khu vực Trung Đông.

Mục tiêu của chuyến hải trình này nhằm hỗ trợ rà phá thủy lôi và và khôi phục hoạt động giao thương qua eo biển Hormuz. Ước tính hiện có khoảng 450 tàu thương mại đang phải neo đậu tại vùng Vịnh để chờ đợi đi qua Hormuz.

Lực lượng trên tàu RFA Lyme Bay bao gồm hơn 100 chuyên gia xử lý vật liệu nổ của Hải quân Hoàng gia Anh, cùng các nhân viên y tế, Thủy quân lục chiến, binh sĩ Lục quân Anh và thủy thủ Pháp. Lực lượng Đức tham gia cùng gồm 140 người, mang theo các hệ thống tự động, đội thợ lặn rà mìn và các nhóm bảo vệ tàu.

Tổng thống Zelensky tuyên bố Ukraine phá hủy kho vũ khí 60.000 tấn của Nga gần St. Petersburg

Ngày 24-6, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết các cuộc tấn công tầm xa của Ukraine đã phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại một kho vũ khí thuộc Hạm đội Baltic của Liên bang Nga gần St. Petersburg.

Ngày 24-6-2026, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR), ông Oleh Ivashchenko đã báo cáo về việc “phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St. Petersburg”. Ảnh chụp màn hình

Ông Zelensky cho biết: “Đầu tiên, chúng tôi đã thảo luận về việc thực hiện kế hoạch áp đặt các biện pháp trừng phạt tầm xa của chúng tôi đối với Liên bang Nga trong cuộc chiến này và những bước đi cần thiết để đưa hòa bình đến gần hơn”.

Theo ông Zelensky, trong số những đòn tấn công hiệu quả gần đây trên lãnh thổ của Liên bang Nga, đáng chú ý là việc “phá hủy hơn 60.000 tấn đạn dược tại kho vũ khí của Hạm đội Baltic gần St. Petersburg”.

Phía Liên bang Nga chưa đưa ra bình luận tức thời đối với thông tin nêu trên.

Ukraine đã tấn công St. Petersburg vào đầu tháng Sáu và theo ông Zelensky, các đánh giá của cơ quan tình báo đã xác nhận Ukraine đã tấn công thành công các mục tiêu đã được lên kế hoạch tại các cơ sở sản xuất quân sự của Liên bang Nga.

Thái Lan triệt phá đường dây đánh cắp dữ liệu của 9,6 triệu người dân

Cảnh sát Thái Lan vừa triệt phá thành công một đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô lớn chuyên thu thập và mua bán thông tin cá nhân.

Nhóm đối tượng này bị cáo buộc đã đánh cắp danh tính của khoảng 9,6 triệu người dân, sau đó phân loại một cách tinh vi để cung cấp cho các băng nhóm lừa đảo trực tuyến và các đường dây đánh bạc qua mạng, gây thiệt hại ước tính khoảng 2 tỷ baht (gần 60 triệu USD).

Thứ trưởng Bộ Kinh tế và Xã hội số Thái Lan (DES) Nan Boonthida Somchai kiểm tra các thiết bị bị thu giữ từ các nghi phạm trộm danh tính tại Cục Điều tra Trung ương ở Bangkok. Ảnh: Cảnh sát Thái Lan

Chiến dịch truy quét được cảnh sát triển khai đồng loạt tại 22 địa điểm trải dài trên 16 tỉnh thành, bắt giữ 9 nghi phạm trong độ tuổi từ 21 đến 53. Tại các sào huyệt, cơ quan công an đã tịch thu lượng tang vật lớn phục vụ cho hoạt động phạm pháp bao gồm 11 bộ máy tính, hàng chục điện thoại thông minh, máy tính bảng, hơn 100 thẻ SIM, cùng một lượng lớn tiền mặt và vũ khí quân dụng.

Cơ quan điều tra xác định, kho danh tính bị rò rỉ từ đường dây này trùng khớp với thông tin của các nạn nhân trong gần 13.700 vụ lừa đảo mạng, gây tổn thất chung lên tới khoảng 2 tỷ baht (gần 60 triệu USD).