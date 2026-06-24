Tin thế giới tối 24-6: Pakistan thông báo thời điểm nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran

(GLO)- Pakistan thông báo thời điểm nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran; NATO tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ trước hội nghị Ankara; Phát hiện gian lận thi cử, Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 24-6.

Pakistan thông báo thời điểm nối lại đàm phán kỹ thuật Mỹ-Iran

Các cuộc đàm phán kỹ thuật giữa Mỹ và Iran dự kiến sẽ được nối lại vào ngày 30-6, nhằm tiếp tục thảo luận các cơ chế triển khai bản ghi nhớ về chấm dứt xung đột, còn được gọi là Bản ghi nhớ Islamabad. Đây là bước tiếp nối sau cuộc tiếp xúc cấp kỹ thuật vừa diễn ra tại Thụy Sĩ, trong khuôn khổ tiến trình hòa giải do Pakistan cùng một số bên trung gian thúc đẩy nhằm tạo điều kiện cho đối thoại giữa Mỹ và Iran.

Thủ tướng Shehbaz Sharif của Pakistan (trái), nước trung gian đàm phán, bắt tay Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance tại Thụy Sĩ ngày 21-6 trước cuộc đàm phán với Iran. Ảnh: Reuters

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô Islamabad ngày 24-6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Pakistan, ông Tahir Andrabi nêu rõ: “Các cuộc đàm phán sẽ được nối lại vào tuần tới, dự kiến vào ngày thứ Ba (ngày 30-6),” đồng thời không loại trừ khả năng bắt đầu vào thứ Hai (tức ngày 29-6) hoặc thứ Tư (ngày 1-7).

Ông nhấn mạnh Pakistan và Qatar sẽ tiếp tục phối hợp làm việc với các nhóm kỹ thuật của Mỹ và Iran trong những tuần tới nhằm bảo đảm việc triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ.

NATO tìm cách hạ nhiệt căng thẳng với Mỹ trước hội nghị Ankara

Tổng thư ký NATO Mark Rutte ngày 24-6 đã có cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng trong bối cảnh liên minh quân sự này đang chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh dự kiến diễn ra vào tháng 7.

Chuyến thăm kéo dài hai ngày của ông Rutte được xem là nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng giữa Mỹ và các nước châu Âu liên quan đến cuộc xung đột với Iran cũng như các tranh cãi về chia sẻ gánh nặng quốc phòng trong NATO.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thư ký NATO Mark Rutte. Ảnh: Reuters

Hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra tại Ankara trong hai ngày 7 - 8/7 sẽ tập trung vào các vấn đề an ninh châu Âu, Bắc Cực, năng lực sản xuất quốc phòng và mục tiêu nâng chi tiêu quốc phòng lên mức tương đương 5% GDP vào năm 2035.

Tuy nhiên, quan hệ giữa Washington và nhiều đồng minh NATO đang đối mặt với những thách thức mới. Đầu tuần này, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể xem xét lại cam kết hỗ trợ quân sự đối với các đồng minh không sẵn sàng hỗ trợ Washington trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Israel quyết không rút khỏi Nam Liban bất chấp yêu cầu của Mỹ

Tại hội nghị Muni Expo dành cho giới chức địa phương ở Tel Aviv (Israel), Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz tuyên bố rằng quân đội nước này sẽ không rút khỏi khu vực an ninh miền Nam Liban “ngay cả khi có yêu cầu từ phía Mỹ”.

Israel tập kịch Liban. Ảnh: AP

Cụ thể, người đứng đầu ngành quốc phòng Israel nói: “200.000 cư dân (Liban) sẽ không trở về. Bởi vì những gì đã xảy ra trong quá khứ tại các khu vực an ninh, nơi cũng có dân thường sinh sống, là bom ven đường và các cuộc tấn công nhằm vào binh lính. Chúng tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra”.

"Chúng tôi sẽ không rút quân”, ông Katz nhấn mạnh.

Thực tế giao tranh tại Liban giữa Israel và Hezbollah vẫn diễn ra những ngày qua bất chấp lệnh ngừng bắn, đe dọa làm đổ vỡ thỏa thuận Mỹ - Iran.

Phát hiện gian lận thi cử, Thái Lan hủy kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul ngày 24-6 đã chính thức ra lệnh hủy bỏ kết quả tuyển dụng hàng nghìn công chức hành chính địa phương, sau khi lực lượng chức năng triệt phá một đường dây gian lận thi cử quy mô lớn.

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Anutin Charnvirakul trả lời báo giới tại Tòa nhà Chính phủ ngày 24-6-2026. Ảnh: VP Thủ tướng Thái Lan

Phát biểu trong cuộc họp khẩn cấp tại Tòa nhà Chính phủ, Thủ tướng Anutin nhấn mạnh: “Thư ký thường trực Bộ Nội vụ phải hủy bỏ kỳ thi này dù kết quả đã được công bố… Vì quy trình tổ chức thi cử là bất hợp pháp, nên các kết quả buộc phải bị thu hồi. Việc hủy bỏ kết quả bổ nhiệm cũng sẽ được xem xét cụ thể đối với những thí sinh bị chứng minh có hành vi gian lận”.

Vụ việc bị phanh phui sau khi cảnh sát bắt quả tang một nhóm đối tượng, chủ yếu là quan chức chính phủ, đang sửa đổi phiếu trả lời trắc nghiệm của khoảng 3.000 thí sinh trong một căn nhà ở tỉnh Nonthaburi. Theo điều tra, mỗi thí sinh phải chi trả từ 350.000 đến 800.000 baht (từ 10.000 đến hơn 20.000 USD) để được sửa điểm. Kỳ thi được Cục Quản lý Địa phương tổ chức vào năm ngoái nhằm tuyển dụng 6.669 công chức.

Thủ tướng Anutin chỉ đạo điều tra toàn diện để làm rõ và xử lý tất cả các đối tượng có liên quan, bất kể ở cấp trung ương hay địa phương.