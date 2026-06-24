Tin thế giới sáng 24-6: Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo

(GLO)- Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo; LHQ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh; Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bốn cơ sở cho đàm phán với Ukraine... là thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-6.

Iran tuyên bố không đàm phán về tên lửa đạn đạo

Tổng thống Iran ngày 23-6 khẳng định nước này không bao giờ đàm phán hay chấp nhận đàm phán vấn đề tên lửa, coi đây là "lằn ranh đỏ" không được phép vượt qua.

Tuyên bố được Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian đưa ra trong buổi họp báo chung với Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif tại Islamabad. Tổng thống Iran đến Islamabad chiều 23-6, trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên kể từ khi chiến tranh bùng phát.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian (trái) và Thủ tướng Pakistan Shebaz Sharif. Ảnh: Chính phủ Pakistan/Facebook

Trong tuyên bố, ông Pezeshkian khẳng định vấn đề tên lửa của Iran không có trong bản ghi nhớ đã ký với Mỹ và cũng sẽ không bao giờ xuất hiện trong bất kỳ thỏa thuận tương lai nào. Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh Iran không bao giờ đàm phán vấn đề năng lực phòng vệ của mình với bất kỳ quốc gia nào, kể cả Mỹ.

Theo truyền thông khu vực và quốc tế, việc không đưa chương trình tên lửa đạn đạo của Iran vào thỏa thuận với Mỹ, là thắng lợi quan trọng của Tehran, bên cạnh một số thu hoạch đáng chú ý khác như được gỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô, hay giải phóng tài sản bị đóng băng…

LHQ triển khai chiến dịch sơ tán hơn 11.000 thủy thủ mắc kẹt tại Vùng Vịnh

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) thuộc Liên hợp quốc ngày 23-6 thông báo sẽ bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm sơ tán hơn 11.000 thủy thủ đang mắc kẹt tại khu vực Vùng Vịnh do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Trung Đông.

Tàu thuyền neo ngoài khơi thị trấn Khasab, Oman, chờ qua eo biển Hormuz. Ảnh: THX/TTXVN

Trong một tuyên bố chính thức, Tổng Thư ký IMO Arsenio Dominguez cho biết chiến dịch sẽ được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ của Iran, Oman, các quốc gia ven biển trong khu vực, Mỹ cùng các doanh nghiệp hoạt động trong ngành vận tải biển. Theo người đứng đầu IMO, các bên hữu quan đã đạt được những bảo đảm cần thiết về an toàn, đồng thời tiến hành đánh giá kỹ lưỡng các điều kiện hàng hải nhằm bảo đảm hoạt động sơ tán được thực hiện an toàn và hiệu quả.

Giới quan sát cho rằng việc IMO phối hợp trực tiếp với Iran, Mỹ và các quốc gia khu vực để tổ chức chiến dịch sơ tán cho thấy những tín hiệu tích cực đầu tiên về việc khôi phục an toàn hàng hải sau khi các bên đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bốn cơ sở cho đàm phán với Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp với Chính phủ Nga ngày 23-6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh các nguyên tắc mà Nga sẵn sàng dựa vào để tiến hành đàm phán hòa bình với Ukraine.

Tổng thống Vladimir Putin cho biết các cuộc đàm phán phải dựa trên bốn nền tảng: các thỏa thuận đạt được tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ; các mô thức thảo luận ở Anchorage, Mỹ; các thực tế trên chiến trường; cùng những nguyên tắc từng nêu tại Bộ Ngoại giao Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nêu bốn cơ sở cho đàm phán với Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Putin bác bỏ các vụ tấn công mà phía Nga gọi là các vụ khủng bố nhằm vào hạ tầng dân sự của Nga và cho rằng đây là nỗ lực của Ukraine a nhằm tạo ấn tượng về vị thế đàm phán, nhưng không làm thay đổi cục diện chiến trường.

Ông Putin cũng nêu điều kiện để kết thúc xung đột, gồm việc Ukraine rút quân khỏi 4 vùng lãnh thổ donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO.

EU và Taliban lần đầu đàm phán vấn đề hồi hương người tị nạn Afghanistan

Ngày 23-6, các quan chức chính quyền Taliban tại Afghanistan đã có cuộc đàm phán "mang tính xây dựng" với Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels (Bỉ) về vấn đề hồi hương những người xin tị nạn không thành công về Afghanistan.

Đây là cuộc tiếp xúc đầu tiên giữa quan chức Taliban và đại diện EU tại Brussels. Một quan chức Taliban giấu tên cho biết các cuộc thảo luận diễn ra mang tính xây dựng và hy vọng sẽ dẫn tới những kết quả tích cực.

Ảnh minh họa: europeantimes.news

Theo một người phát ngôn của EC, đây là cuộc họp "cấp kỹ thuật", được tổ chức theo đề nghị của 20 quốc gia thành viên EU, nhằm tạo cơ hội thiết lập liên lạc với chính quyền Taliban.

Theo dữ liệu của EU, từ năm 2013 đến 2024, khoảng 1 triệu người Afghanistan đã nộp đơn xin tị nạn tại EU, trong đó khoảng một nửa được chấp thuận. Hiện khoảng 20/27 quốc gia thành viên EU đang thúc đẩy việc hồi hương một số người di cư không có quyền cư trú về Afghanistan.