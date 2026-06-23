Tin thế giới tối 23-6: Nga cảnh báo đanh thép sau tối hậu thư của Ukraine gửi đồng minh Belarus

(GLO)- Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz; Nga cảnh báo đanh thép sau tối hậu thư của Ukraine gửi đồng minh Belarus; Trung Quốc: Hơn 9.100 người phải sơ tán do mưa bão ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 23-6.

Iran và Oman lập “ủy ban chung” để thảo luận về eo biển Hormuz

Trưởng đoàn đàm phán của Iran, Mohammad Bagher Ghalibaf, ngày 23-6 cho biết, Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz.

Thông báo trên Telegram sau chuyến đi của phái đoàn Iran đến Muscat, ông Ghalibaf nói: “Iran và Oman đã thành lập một ủy ban chung để thảo luận về eo biển Hormuz, với nhiều chi tiết hơn sẽ được cung cấp trong một tuyên bố chung sắp được công bố”.

Eo biển Hormuz nhìn từ Musandam. Ảnh: Reuters

Trước đó, Ngoại trưởng Oman Sayyid Badr Albusaidi cho biết ông và Ghalibaf đã có “các cuộc thảo luận mang tính xây dựng về Biên bản ghi nhớ giữa Iran và Mỹ gần đây, đặc biệt là đoạn về eo biển Hormuz”.

Ông Albusaidi viết: “Chúng tôi khẳng định cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền đi lại an toàn không mất phí”.

Các công ty vận tải biển hiện vẫn thận trọng về việc cho tàu của họ đi qua eo biển Hormuz trong bối cảnh các tín hiệu trái chiều về thỏa thuận giữa Mỹ và Iran và sự hiện diện dày đặc của thủy lôi tại vùng biển này.

Hơn 30 tàu chở dầu Iran lên đường tới châu Á sau khi Mỹ nới trừng phạt

Hơn 30 tàu chở dầu của Iran đang trên hành trình tới các thị trường châu Á, đánh dấu diễn biến đáng chú ý trên thị trường năng lượng toàn cầu sau khi Mỹ tạm thời nới lỏng các biện pháp trừng phạt Tehran.

Các tàu thương mại ở eo biển Hormuz. Ảnh: Getty Images

Theo dữ liệu vận tải biển của Kpler, các tàu này đang vận chuyển trên 50 triệu thùng dầu thô tới châu Á. Khác với phương thức vận chuyển bí mật thường được sử dụng để né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế, các tàu chở dầu lần này đều phát tín hiệu công khai và được theo dõi trên các hệ thống hàng hải quốc tế. Theo ông Alhajji, điều này phản ánh sự thay đổi đáng kể trong hoạt động xuất khẩu dầu của Iran sau những tín hiệu cải thiện trong quan hệ giữa Washington và Tehran.

Diễn biến trên diễn ra sau khi Mỹ và Iran đạt được một thỏa thuận sơ bộ cùng bản ghi nhớ (MoU) ký vào ngày 17-6.

Nga cảnh báo đanh thép sau tối hậu thư của Ukraine gửi đồng minh Belarus

Tại cuộc họp về việc giải quyết xung đột ở Ukraine ngày 22-6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã bình luận về những tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky liên quan đến Belarus. Ông Lavrov cho rằng những tuyên bố này nhằm mục đích lôi kéo Belarus vào cuộc chiến và mở rộng phạm vi chiến sự.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: Reuters

Trước đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine sẽ ném bom các trạm tiếp sóng của Belarus dọc theo biên giới dài 1.000km, trừ khi Tổng thống Belarus cho ngừng hoạt động các hệ thống chuyển tiếp tín hiệu này và “chứng minh” với Ukraine rằng Belarus không hỗ trợ Nga.

Kiev nghi ngờ các hệ thống đặt tại biên giới Belarus được sử dụng để hỗ trợ các cuộc tấn công của Nga vào lãnh thổ Ukraine. Ukraine cho Belarus thời gian để phá dỡ các hệ thống này, nếu không Kiev sẽ tự mình hành động.

"Điều này rõ ràng nhằm mục đích trực tiếp lôi kéo Belarus vào cuộc xung đột và mở rộng phạm vi chiến sự, do đó làm phức tạp thêm khả năng giải quyết xung đột bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao”, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhấn mạnh.

Ông Lavrov cũng nhắc lại hiệp ước giữa Nga và Belarus về đảm bảo an ninh trong Liên minh Nhà nước, mà theo ông, đã có hiệu lực từ tháng 3-2025. Ngoại trưởng Nga tuyên bố Moscow sẵn sàng áp dụng tất cả các cơ chế được quy định trong hiệp ước liên minh để đảm bảo an ninh cho Belarus và Liên minh Nhà nước.

Trung Quốc: Hơn 9.100 người phải sơ tán do mưa bão

Ngày 23-6, chính quyền tỉnh Quý Châu (miền Tây Nam Trung Quốc) cho biết, hơn 9.100 cư dân đã phải sơ tán, trong khi các trường học đã phải tạm ngừng hoạt động do mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của tỉnh này.

Mưa lớn khiến hơn 9000 người phải sơ tán ở Quý Châu, Trung Quốc. Ảnh chụp màn hình

Thành phố Đô Quân thuộc khu tự trị dân tộc Bố Y và dân tộc Miêu Kiềm Nam, đã ra lệnh tạm ngừng hoạt động trường học khi mức ứng phó khẩn cấp chống lũ từ cấp III phải nâng lên cấp II vào sáng sớm 23-6. Mưa cũng làm gián đoạn nguồn cung cấp điện ở một số khu vực của khu tự trị và hơn 1.000 nhân viên sửa chữa lưới điện đã được huy động để khôi phục nguồn cung cấp.

Theo đài khí tượng tỉnh, mưa lớn đã trút xuống hơn 20 khu vực cấp huyện của tỉnh từ 6h ngày 22-6 đến 6h ngày 23-6; trong đó mà 4 khu vực ghi nhận lượng mưa vượt quá 200 mm trong cùng thời gian. Cho đến nay, chưa có báo cáo về thương vong.