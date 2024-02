Tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án 06

(GLO)- Sáng 2-2, tại Trụ sở Tỉnh ủy Gia Lai, Đoàn đại biểu tỉnh Attapeu (Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do bà Mi Na Phon-Xay Sổm Phu-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng tỉnh Gia Lai nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam.

(GLO)- Bà Nguyễn Thị Kim Chi-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Nghệ An được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(GLO)- Chiều 31-1, Đảng ủy phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho đảng viên trên địa bàn đợt 3-2-2024.

(GLO)- Chiều 29-1, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Ia Pa (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ bế giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng khóa 1 năm 2024 cho 76 quần chúng ưu tú đến từ 12 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện và 1 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh.