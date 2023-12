Gia Lai triển khai thực hiện 25 mô hình của Đề án 06

Các mô hình được chia thành 5 nhóm nhiệm vụ có thời gian thực hiện từ tháng 12-2023 đến tháng 12-2025 trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, gồm 2 mô hình: Mô hình 1-Triển khai 53 dịch vụ công thiết yếu; mô hình 2-Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VnelD.

Nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội, gồm 7 mô hình: Mô hình 3-Khám chữa bệnh sử dụng thẻ căn cước công dân và VnelD; mô hình 4-Triển khai tại các tổ chức hành nghề công chứng, phòng Tư pháp cấp huyện và UBND các xã, phường, thị trấn; mô hình 5-Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở lưu trú (nhà trọ, nhà cho thuê, nhà nghỉ, khách sạn, nhà khách, nhà công vụ); mô hình 6-Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại cơ sở khám, chữa bệnh.

Mô hình 7-Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự (cơ sở cầm đồ; cơ sở dịch vụ bảo vệ; dịch vụ thừa phát lại; cơ sở khác...); mô hình 8-Triển khai thiết bị giám sát sát hạch lái xe; mô hình 9-Triển khai cho vay tín chấp công dân: Hộ nghèo, người có công; mô hình 10-Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.

Nhóm tiện ích phục vụ công dân số, gồm 10 mô hình: Mô hình 11-Đảm bảo điều kiện công dân số; mô hình 12-Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO); mô hình 13-Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; mô hình 14-Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, pano, áp phích, truyền thanh cơ sở, truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số.

Mô hình 15-Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống; mô hình 16-Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VnelD; mô hình 17-Triển khai tuyên truyền chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNelD, Call Center; mô hình 18-Triển khai hệ thống quản lý trường học; mô hình 19-Thông tin lý lịch tư pháp trên VnelD; mô hình 20-Triển khai tích hợp thông tin sổ sức khỏe điện tử, sổ lao động điện tử trên VnelD.

Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính, gồm 3 mô hình: Mô hình 21-Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VnelD; mô hình 22-Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức đoàn, hội.... phục vụ cải cách thủ tục hành chính; mô hình 23-Quản lý chương trình an sinh xã hội thông qua VnelD.

Nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp, gồm 2 mô hình: Mô hình 24-Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số; mô hình 25-Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end use).

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ nhiệm vụ giao tại Kế hoạch này, chủ động phối hợp với Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình, phân công nhiệm vụ cụ thể, chi tiết để triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, mục tiêu, kết quả đề ra.

Định kỳ hàng tháng (trước ngày 15) các đơn vị, địa phương báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các mô hình về Công an tỉnh-Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Đề án 06 tỉnh để tổng hợp (nội dung báo cáo được tổng hợp chung trong báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Đề án 06 định kỳ theo văn bản số 1301/UBND-NC ngày 2-6-2023 của UBND tỉnh).

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Công an tỉnh hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và báo cáo UBND tỉnh theo quy định. Trong quá trình thực hiện, căn cứ tình hình thực tế, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, tiến độ thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương với từng nhóm nhiệm vụ để tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp.

Kinh phí thực hiện các mô hình sử dụng nguồn kinh phí do Nhà nước cấp theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và phân cấp ngân sách hiện hành; các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định.