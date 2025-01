Tiếp tục khẳng định bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên

Trước thềm năm mới, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Rah Lan Chung đã dành thời gian trả lời phỏng vấn của Báo Gia Lai xung quanh nội dung này.

* P.V: Năm 2024 là năm then chốt để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2021-2025). Vậy, Gia Lai đã đạt được những thành tựu nào, thưa đồng chí?

- Chủ tịch UBND tỉnh RAH LAN CHUNG: Tỉnh Gia Lai triển khai các nhiệm vụ năm 2024 trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp; xung đột quân sự tiếp tục leo thang ở một số khu vực; kinh tế toàn cầu phục hồi chậm nhưng nền kinh tế Việt Nam lại có sự phục hồi rõ nét.

Nhờ sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương; sự lãnh đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự giám sát, đồng hành của HĐND tỉnh; sự phối hợp tích cực của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể; sự nỗ lực phấn đấu của các ngành, các cấp, người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh… UBND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ với tinh thần xuyên suốt là “Kỷ cương trách nhiệm, chủ động kịp thời, tăng tốc sáng tạo, hiệu quả bền vững”.

Năm 2024, Gia Lai đạt và vượt 17/21 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra. Một số kết quả nổi bật có thể kể đến như: tốc độ phát triển tổng sản phẩm đạt 3,28%; GRDP bình quân đầu người đạt 68,02 triệu đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 4,9%; thu ngân sách tăng 5,83%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 10,14%; kim ngạch xuất khẩu tăng 17,65%; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 7,2% so với năm 2023. Trong năm, trên địa bàn tỉnh có 17 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tỉnh cũng công bố và triển khai Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tiếp tục phát triển và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo đó, tỉnh đã tổ chức tốt các hoạt động trong Tuần lễ hoa dã quỳ-núi lửa Chư Đang Ya năm 2024; lễ kỷ niệm 235 năm Chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa (1789-2024) và Hội Cầu huê năm 2024; lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Đak Pơ; lễ tưởng niệm 232 năm Ngày mất Hoàng đế Quang Trung (1792-2024)… Bên cạnh đó, các địa phương còn tổ chức thành công các giải chạy; vận động viên của tỉnh tham gia thi đấu 35 giải thể thao thành tích cao trong nước và quốc tế, mang về 192 huy chương. Tổng lượt khách tham quan, du lịch đến tỉnh ước đạt 1,34 triệu lượt, tăng 11,7% so với năm 2023.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; các chương trình mục tiêu quốc gia được thực hiện đồng bộ và mang lại hiệu quả thiết thực. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ IV. An ninh chính trị, an ninh biên giới được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế được tăng cường.